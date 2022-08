Rugby

Rugby : Le grand retour de Bastareaud est annoncé

Publié le 11 août 2022 à 11h35 par Axel Cornic

Gravement blessé la saison dernière avec le LOU, Mathieu Bastareaud a fait son grand retour au RCT à l’intersaison. A 33 ans, le trois-quart centre reconverti en numéro 8 ne sait toutefois pas de quoi son avenir sera fait, alors que le Top 14 rouvrira ses portes dans seulement quelques semaines.

Il est l’un des noms les plus connus du rugby français. Gamin de la région parisienne révélé au Stade Français puis explosé au RCT lors des grandes années Laporte, Mathieu Bastareaud a eu une carrière bien remplie. La fin laisse toutefois à désirer, puisque le pari lyonnais n’a pas vraiment été payant et s’est d’ailleurs terminé sur une très mauvaise note. L’automne dernier il a en effet été victime de deux blessures gravissimes, avec une rupture du tendon quadricipital de chaque genou. Certains lui prédisaient déjà une fin de saison, mais l’ancien capitaine du XV de France ne semble pas vouloir raccrocher les crampons.

𝗡𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲, 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂𝘅 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 😍 pic.twitter.com/Tv6J38BXiS — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) July 18, 2022

« L'ambition maintenant, c'est de rejouer »

Invité de l’émission Late Rugby Club en juin dernier, Mathieu Bastareaud annonçait son grand retour sur les terrains. « On ne dirait pas mais je suis très content. L'ambition maintenant, c'est de rejouer » avait-il expliqué, sur le plateau de l’émission de Canal + . « On verra où et quand, mais, pour l'instant, c'est positif ». Seulement quelques semaines après au micro de RMC Sport , celui qui avait déjà acté son départ du LOU émettait toutefois quelques doutes au sujet de son prochain club. « Je ne suis pas dans une situation où les clubs pensent forcément à moi » a regretté Bastareaud. « Très peu de personnes me pensent capable de revenir sur un terrain de rugby. Le téléphone ne sonne pas beaucoup… ».

L’énigmatique tweet du RCT

Si le Rugby Club Hyères-Carqueiranne La Crau qui évolue en troisième division lui a proposé un poste d’entraineur-joueur a été une possibilité, Mathieu Bastareaud est finalement revenu sur la Rade ! Dans la discrétion la plus totale, le RCT publiait un tweet avec les photos des « nouveaux joueurs ». On peut reconnaitre Jérémy Sinzelle ou encore Teddy Baubigny, mais surtout un Bastareaud tout sourire ! Ce dernier a d’ailleurs alimenté les spéculations avec plusieurs photos de sa préparation estivale sur les réseaux sociaux, sans toutefois que son club ne clarifie vraiment les choses.

« Une décision sera prise collatéralement, pour le bien du club et celui de Mathieu »