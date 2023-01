Rugby : Carter, Wilkinson… Ces stars planétaires qui ont débarqué en Top 14

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs championnats au monde, le Top 14 a vu passer son lot de stars. La dernière est Siya Kolisi, qui a décidé de tenter l’aventure avec le Racing 92 après la Coupe du monde. Avant lui, d’autres avaient décider de se relancer en France… avec plus ou moins de succès.

Le rugby français a toujours été très attractif, avec un championnat d’un très haut niveau et surtout l’une des plus importantes économies de la planète ovale. Ainsi, le Top 14 a vu passer son lot de stars mondiales qui ont plus ou moins réussi ces dernières années, avec Siya Kolisi qui est le dernier d’une longue liste. Le capitaine des Champions du monde sud-africain va en effet rejoindre le Racing 92 après le prochain Mondial.

Top 14 : Penaud, à l’UBB certains n’y croyaient pas https://t.co/swSFrudKwG pic.twitter.com/j1briumQpN — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Wilkinson et Carter sont venus, ont vu et on vaincu

Les exemples les plus parlants sont évidemment Jonny Wilkinson et Dan Carter, deux des meilleurs ouvreurs de l’histoire du rugby. Le premier semblait être au bord du gouffre en 2009, après des multiples blessures. Finalement il a rejoint le RCT et a remporté deux Coupes d’Europe ainsi qu’un Bouclier de Brennus, de 2013 à 2014. Pour Carter le Top 14 lui a tellement plu qu’il y a fait deux passages, un à l’USAP et l’autre au Racing 92. Résultat : deux Boucliers de Brennus en 2009 et en 2016.

Savea, Cooper Gromaru… le RCT champion des flops

Ils n’ont toutefois pas tous connus un grands succès en France ! Certains se sont en effet révélés êtres des énormes flops, avec souvent des passages express. C’est le cas de Julian Savea, considéré comme l’un des meilleurs ailiers au monde en 2015 et qui n’a jamais su se faire une place au RCT. Le club toulonnais a d’ailleurs collectionné quelques très gros flops, puisqu’en plus du All Black on peut citer Quade Cooper, la star japonaise Ayumu Goromaru ou encore le talonneur gallois Gethin Jenkins.