Rugby

Rugby - Top 14 : Le clan Bastareaud annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 30 novembre 2021 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 30 novembre 2021 à 14h40

Victime d’une sérieuse blessure aux genoux, Mathieu Bastareaud est donc contraint de mettre un terme à sa saison avec le LOU. Mais le troisième ligne international ne compte pas mettre un terme à sa carrière pour autant…

Victime d’une rupture du tendon quadricipital des deux genoux, Mathieu Bastareraud (33 ans) s’apprête à vivre une nouvelle période délicate dans sa carrière, puisque le troisième ligne du LOU sera éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison : « Maintenant, c’est un long chemin qui m’attend et je me sais bien entouré avec ma famille, mes proches et le club. Je prendrai le temps qu’il faut pour me remettre à 100%… et quant à mon futur, je me laisse un temps de réflexion », a indiqué Bastareaud ces dernières heures au sujet de sa blessure et de son avenir, lui qui arrive en fin de contrat avec le LOU. Mais son entourage dégage une tendance claire…

« Il ne voudra pas rester là-dessus »