Rugby : Nos pronostics pour les deux dernières journées de Top 14 (3/3)

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Quelles équipes joueront les phases finales ? Lesquelles se qualifieront pour la Champions Cup ? Qui descendra en Pro D2 ? Le dénouement du Top 14 approche. Découvrez nos tendances pour les deux dernières journées de la saison régulière.

11 - Castres - 49 points

Va à Brive et reçoit Perpignan

La défaite à Pau le week-end dernier a cassé la bonne dynamique du moment. Le CO est retombé dans ses travers. Mathématiquement, le maintien n’est pas encore acquis, mais les Castrais peuvent quand même regarder plus haut et tenter une qualification pour la Champions Cup. Comme Toulouse, le CO joue les deux derniers du classement lors des deux dernières journées. Pas forcément un cadeau quand on sait les enjeux du maintien et les bonnes formes de Brive et Perpignan. Mais Castres sera dur à battre jusqu’au bout.

12 - Pau – 47 points

Va à Bordeaux et reçoit Montpellier

La Section Paloise a fait un grand pas vers le maintien en s’imposant face à Castres le week-end dernier. Dès lors, les Palois peuvent finir l’année sereinement et préparer la saison prochaine. Tout en jouant les coups à fond. Une perf à Bordeaux serait une surprise. Et quels enjeux y aura-t-il encore lors de la réception de Montpellier ?

13 - Perpignan – 39 points

Reçoit Toulouse et va à Castres

Paradoxe de ce classement, l’USAP est une des équipes les plus agréables à voir jouer actuellement. Ce fut encore le cas à Lyon le week-end dernier. Les Lyonnais ne doivent leur salut qu’à une heureuse interception et un essai de Baptiste Couilloud en fin de rencontre. A domicile, les Catalans sont encore un peu plus intraitables. Pas sûr que le Stade Toulousain – surement avec une équipe remaniée – ne tombe pas dans le panneau samedi après-midi. Ce serait alors une jolie option pour valider la 13ème place synonyme d’« acces-match » contre le finaliste de ProD2. L’USAP s’y prépare depuis longtemps. Mais attention aux Brivistes qui reviennent batailler dans le sprint final.

14 - Brive – 35 points

Reçoit Castres et va à Toulouse

Non, Brive n’est pas mort. Et le CAB s’est donné un sursis en allant miraculeusement s’imposer à Montpellier en toute fin de rencontre. Ainsi, les Corréziens sont revenus à 4 points de l’USAP et peuvent encore espérer accrocher la 13ème place. Tout va se décider ce week-end contre le Castres Olympique. A Amédée-Domenech, les hommes de Patrice Collazo vont livrer une dernière bataille devant leur public. Si la rencontre n’est pas couronnée de succès, les Brivistes diront surement adieu au Top 14.



Les matchs à ne pas louper !

25ème journée : Racing – Toulon ; Stade Français – Lyon ; Bayonne - Clermont

26ème journée : Toulon – UBB ; Clermont – Racing ; La Rochelle – Stade Français



Notre pronostic pour le classement final :

2 qualifiés pour les ½ finale : Toulouse et La Rochelle

Barragistes : Racing, Lyon, Stade Français et UBB