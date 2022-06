Rugby

Rugby : Le gros coup de gueule du Stade Toulousain après sa défaite en Coupe d'Europe !

Publié le 8 juin 2022 à 23h35 par Dan Marciano

Victorieux de Biarritz dimanche dernier (80-7), le Stade Toulousain disputera un barrage face au Stade Rochelais. Champion de France en titre, la formation espère performer, surtout que son parcours européen s'est arrêté en demi-finale. Le club entraîné par Ugo Mola avait été battu par Leinster. Une défaite qu'a du mal à digérer Didier Lacroix.

La saison dernière, le Stade Toulousain avait tout raflé. Le club avait remporté la Champions Cup, mais aussi le Top 14, retrouvant ainsi les sommets. La formation entraînée par Ugo Mola espérait réaliser le doublé. Victorieux de Biarritz dimanche dernier (80-7), le Stade Toulousain termine à la quatrième place et disputera un barrage face à la Rochelle dimanche prochain. Mais une chose est sûre, l'équipe ne soulèvera pas un nouveau trophée européen. Le club avait été battu par Leinster le 14 mai dernier (40-17) en demi-finale et avait dit adieu à ses rêves de titre. Plusieurs semaines après cette défaite, Didier Lacroix n'arrive pas à digérer ce résultat. Le président du Stade Toulousain ne décolère pas après la décision de l'EPCR, qui avait pris la décision d'annuler les rencontres de phases de groupe face aux Wasps et à Cardiff en raison de la présence d'un cluster dans le groupe. La formation de Top 14 avait, notamment, perdu la seconde rencontre sur tapis-vert, ce qui n'avait pas mis l'équipe dans de bonnes dispositions avant la phase éliminatoire.

🔙 12 essais marqués, de beaux gestes, de l'émotion et une ambiance des grands soirs 🎇Qu'allez-vous retenir de ce #STBO ? 😃 pic.twitter.com/dUswBiYECA — Stade Toulousain (@StadeToulousain) June 7, 2022

« Je reste furieux contre les organisateurs »

Ce mercredi, Didier Lacroix est revenu sur le parcours européen de son équipe. Le responsable a indiqué que les joueurs avaient eu un coup de mou ces dernières semaines. « D'un côté, il y a la satisfaction d'avoir joué une quatrième demi-finale d'affilée. D'un autre, j'ai encore en travers de la gorge le scénario de la phase de poules, avec notamment ces deux matches annulés. Oui, je reste furieux contre les organisateurs parce que les deux matches à domicile qu'on nous a enlevés nous ont amenés à une qualification médiocre. Sans compter qu'ils ont obligé nos entraîneurs à faire et à défaire, c'est-à-dire à annoncer une équipe qui, au final, n'a pas joué. En termes de gestion d'effectif et de rythme de matches, cette période a été catastrophique. On savait alors que, tôt ou tard, on aurait soit moins de carburant dans le moteur soit une panne sèche » a confié le président du Stade Toulousain.

« Tu te qualifies à l'arrache en Coupe d'Europe et les organisateurs pensent que ça te suffit »