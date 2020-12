Rugby

Rugby : La LNR et GMF se mobilisent pour le Boxing Day

Publié le 23 décembre 2020 à 17h20 par La rédaction

A l’occasion du Boxing Day, 12e journée du Top 14, la Ligue Nationale de Rugby et son partenaire historique, GMF, organisent une opération pour soutenir la fondation des Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France. En voici les contours.

La crise du Covid touche l’ensemble du monde du sport et la vie des Français, en général. Une situation difficile face à laquelle le rugby et ses institutions ont souhaité apporter une réponse en cette fin d’année. Pour le traditionnel « Boxing Day », rendez-vous devenu incontournable après les fêtes de Noël, la LNR et GMF se mobilisent au profit de Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France . Pour la 12e journée du Top 14, l’ensemble des clubs joueront pour soutenir les équipes hospitalières. Et notamment le dimanche 27 décembre, lors de la rencontre opposant Toulon à Clermont (ce dimanche, 21h). Les deux équipes évolueront avec des maillots aux couleurs des membres du personnel hospitalier. Des tuniques qui seront, ensuite, mis aux enchères pour récolter des fonds.

Plus que jamais, GMF soutient les soignants

Partenaire de cette opération de solidarité, GMF continue son engagement sans faille pour le personnel hospitalier. Partenaire du rugby français depuis 1998, l’assureur a mis en place de nombreuses actions ces derniers mois : Mise à disposition de 5 000 tablettes, 1 500 babyphones et denrées alimentaires pour tous les hôpitaux de l’APHP, les 32 CHU et une trentaine de GHT ; le financement de 10 000 masques mis au point par le CHU de Lille et les livraisons alimentaires dans les hôpitaux et les TGV sanitaires.



En plus de cette opération « Boxing Day », GMF profitera de l’occasion pour mettre en place un jeu concours à destination du personnel hospitalier. Pour cela, il suffit de tagguer une personne qui travaille dans le milieu hospitalier sur les plateformes sociales de GMF, « Assurément rugby ». Un tirage au sort permettra au gagnant de remporter une box (contenant un maillot collector, des encas, et des produits de bien-être) pour l’ensemble de son service !

En tant que 1er assureur des agents du service public, et partenaire de la @LNRofficiel, @GMF_Assurances soutient l’opération à l’occasion du #BoxingDayRugbyRDV demain pour vous révéler notre initiative de soutien à la @FondHopitaux#EngagésPourLeCollectif https://t.co/0hyh4OP06r — Assurement Rugby (@assurementrugby) December 22, 2020

Le programme de la 12e journée du Top 14 (27 décembre)



14h00

La Rochelle - Montpellier



16h00

Brive - Lyon

Castres - Bayonne

Pau - Stade Français

Racing 92 - Agen



18h00

Toulouse - Bordeaux



21h00

Toulon - Clermont