Rugby : La grosse annonce du Stade Toulousain

La rédaction

C'est une victoire précieuse que les hommes d'Ugo Mola ont décrochée ce samedi face à Perpignan. Les Toulousains restaient sur 3 matchs sans victoire et devaient impérativement se relancer avant d'aborder la Coupe d'Europe par un déplacement périlleux au Munster. Thomas Ramos a encore été brillant et prévient les Irlandais.

Durant la tournée d'automne, le Stade Toulousain a eu des difficultés sans ses internationaux. Ce samedi, face à Perpignan, l'effectif était au complet et avait à cœur de se relancer avant d'aborder sa campagne européenne qui débute le dimanche 11 décembre sur la pelouse du Munster.

Une victoire précieuse

Fidèle à son début de saison canon, Thomas Ramos a été un artisan majeur de la victoire (34-13) toulousaine face à Perpignan ce samedi. L'international français a pesé sur le match tandis que deux essais lui ont été refusés. Cette rencontre était un rendez-vous crucial pour les hommes d'Ugo Mola avant d'entamer la campagne européenne : « J’avais dit que Perpignan serait un bon révélateur. On voit les progrès à faire sur certains points, comme les rucks et le manque de conservation. Si on veut exister en Champions Cup et sur la deuxième partie de championnat, il faudra les régler tout de suite », a confié Thomas Ramos dans un entretien accordé à Rugbyrama .

Le Munster est prévenu