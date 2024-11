Rugby : «Il pesait 158 kilos», incroyable transformation au sein du XV de France

Axel Cornic

Après Emmanuel Meafou ou encore Nicolas Depoortère, on pourrait voir une nouvelle star éclore lors de la tournée de novembre du XV de France. Il s’agit de Tevita Tatafu, pilier de l’Aviron Bayonnais qui fait fureur en Top 14 et qui devrait sauf surprise être titulaire ce samedi, face au Japon.

C’est une nouvelle saison qui va commencer pour le XV de France, qui va disputer le premier test-match de sa tournée automnale ce samedi, au Stade de France. Ce sera face au Japon d’Eddie Jones, avec Fabien Galthié qui pourrait nous réserver quelques surprises dans sa composition d’équipe, avec notamment Thomas Ramos qui devrait être titularisé à l’ouverture en l’absence de Romain Ntamack et surtout, à la place de Matthieu Jalibert.

Tatafu, la nouvelle pépite du XV de France

C’est notamment le cas en première ligne, avec la titularisation de Tevita Tatafu. Pour les suiveurs du Top 14 ce choix semble évident, tant le pilier droit de l’Aviron Bayonnais impressionne depuis le début de la saison. Certains parlent de lui comme l’avenir du XV de France à place d’un certain Uini Atonio, qui aura 35 ans en mars prochain. Et comme son collègue du Stade Rochelais, il semble avoir dû faire des gros efforts pour rentrer dans le rang.

« Il a pris conscience, en quelques mois, des exigences du niveau international »

On se souvient qu’Atonio était notamment passé par une grosse perte de poids avant de devenir incontournable avec le XV de France. Et c’est le même chemin que semble emprunter Tatafu ! « En juin, quand Tevita nous a rejoints, il pesait 158 kilos. Vendredi dernier, il était à 140 kilos, tout en conservant sa puissance phénoménale, notamment en mêlée » a confié en conférence de presse William Servat, le coach des avants. « Sauf qu’il a aujourd’hui plus d’activité, plus de déplacements. Il a pris conscience, en quelques mois, des exigences du niveau international ».