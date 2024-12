Natation : Léon Marchand imite Zidane avec un exploit historique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Héros des derniers Jeux Olympiques 2024 à Paris, Léon Marchand est reparti avec 5 médailles autour du coup, donc 4 en or. Rien que ça. Le nageur français a fait vibrer tout un pays, si ce n'est plus avec ses exploits. Cela lui vaut désormais d'être récompensé par le journal L'Equipe. A 22 ans, Marchand réalise d'ailleurs là un exploit sur seul Zinedine Zidane et Renaud Lavillenie avaient fait avant lui.

« On s’en bat les c******* de la natation. C’est comme le water-polo sinon » comme l'a annoncé Booba et pourtant, cela n'empêche pas Léon Marchand de rafler les récompenses en cette fin d'année 2024. Cet été, le nageur français a impressionné tout le monde lors des Jeux Olympiques, s'offrant notamment 4 médailles d'or. Des performances XXL qui lui ont alors permis d'être élu champion des champions France par L'Equipe, devançant notamment Teddy Riner et Antoine Dupont. Mais voilà que ce n'est pas tout pour Léon Marchand. En effet, le quotidien sportif a également élu l'athlète de 22 ans champion des champions monde.

Léon Marchand lâche une punchline après sa défaite ! https://t.co/PZnlRAvfnf pic.twitter.com/0IKRtmriCI — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

Léon Marchand successeur de Novak Djokovic

En 2024, Léon Marchand réalise donc l'exploit de faire le doublé, arrivant ainsi en tête du classement champion des champions France et champion des champions Monde de L'Equipe. Pour cette dernière catégorie, le nageur est arrivé devant Armand Duplantis, le sauteur à la perche suédois, et Tadej Pogaçar, le cycliste slovène. Teddy Riner et Antoine Dupont complètent le top 5. Champion des champions monde, Marchand succède ainsi à Novak Djokovic, lauréat en 2023, mais aussi à Lionel Messi, Lewis Hamilton, Rafael Nadal, Marcel Hirscher, Roger Federer ou encore Usain Bolt. Rien que ça.

Un doublé rare pour un Français

Mais ce n'est également pas tous les jours qu'un athlète français réalise le doublé avec champion des champions France et champion des champions Monde. Depuis 1975, date de la création de ces récompenses par L'Equipe, seuls deux Français avaient réussi à le faire avec Léon Marchand. Le dernier en date était Renaud Lavillenie en 2014, année notamment de son titre de champion d'Europe de saut à la perche. Et si on remonte encore 16 ans en arrière, en 1998, on trouve trace également du doublé de Zinedine Zidane, lui qui avait alors permis cette année-là à l'équipe de France de football de remporter la Coupe du monde grâce notamment à un doublé de la tête en finale face au Brésil.