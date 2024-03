Handball : Le PSG prépare une folie, Karabatic déballe tout

Alexis Brunet

Nikola Karabatic l’a déjà annoncé, il arrêtera sa carrière après les Jeux Olympiques de Paris. Le joueur du PSG mettra fin à une immense carrière, qui l’a emmené au firmament du sport français. Pour le dernier match de sa carrière en championnat, le club de la capitale a décidé de lui rendre hommage, en délocalisant la rencontre à l’Accor Arena, salle emblématique pour le handball français.

Un monument du sport français s'apprête à tirer sa révérence. Après plus de 20 ans au plus haut niveau, Nikola Karabatic a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison. Le joueur du PSG s'arrêtera après les Jeux Olympiques, s'il fait bien partie de l'aventure. Nikola Karabatic profite donc de ses derniers instants sur le terrain, et le club de la capitale a décidé de lui rendre hommage.

Karabatic jouera son dernier match en championnat à l'Accor Arena

D’habitude, le PSG Handball joue ses matches à domicile au stade Pierre de Coubertin. Mais pour la dernière danse de Nikola Karabatic en championnat, le club de la capitale a décidé d’organiser une folie. Le 31 mai prochain, Paris affrontera Aix lors de la dernière journée de Liqui Moly StarLigue à l’Accor Arena. La légende française aura donc le droit de tirer sa révérence, en championnat, dans une salle mythique du handball français, et ce, devant 15 000 personnes.

«C’est une immense marque de respect»