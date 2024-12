Handball : Coup de tonnerre à venir pour le PSG ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Maître incontesté du handball français, le PSG vient de chuter dans l’antre du HBC Nantes (34-31). Petit à petit, les Nantais rebattent les cartes d’un championnat de Liqui Moly StarLigue plus que jamais à leur portée. La fin du règne parisien approche ?

Vainqueur des 10 dernières saisons de la première division française, le PSG Handball semble petit à petit baisser la tête. Si les Parisiens étaient invaincus la saison dernière, cette année, la partie semble plus ardue. Battu par le HBC Nantes ce week-end, talonné d’un point par Limoges ou encore chatouillé par Dunkerque, le PSG a de plus en plus de mal à s’affirmer.

Duel XXL avec le HBC Nantes

Depuis deux ans, le schéma de la finale de la Coupe de France de Handball est le même : le PSG affronte le HBC Nantes. Depuis deux ans, les Nantais en sortent vainqueurs. Cette année, ce fameux duel aura lieu en quart de finale, dans une bataille pour une place dans le dernier carré. Cette énième rencontre se déroulera moins d’un an après la défaite parisienne (dernier match de la carrière professionnelle en club de Nikola Karabatic) début février prochain, à Coubertin.

La fin du règne parisien ?

Depuis plusieurs années, les grosses têtes du handball français, titulaires au PSG, s’effacent de l’échiquier. Daniel Narcisse a pris sa retraite en 2018, Thierry Omeyer en 2019 et Nikola Karabtic, a lui raccroché cette année, à la suite des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ces retraits permettent à de nouveaux clubs de croire en leur chance et de grandir dans le paysage handballistique français. C’est le cas de Nantes, qui ne cesse de grandir depuis 2015 au plus haut-niveau. Si Le PSG Handball a remporté sa première Ligue des Champions en 2017, le HBC Nantes lui a répondu l’année suivante en soulevant lui-aussi le sacre européen. Depuis, saison après saison, les rôles s’inversent doucement et le « H » commence de plus en plus à y croire. Si le règne parisien doit s’arrêter, celui des Nantais a de grandes chances de démarrer…

Par Nayla Lequeux-Bernard