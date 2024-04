JO 2024 : LeBron James, Curry... C'est déjà perdu pour la France !

Thibault Morlain

A domicile, l'équipe de France de basket voudra bien évidemment aller décrocher la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Avec Victor Wembanyama, le rêve est bien évidemment permis pour les Bleus. Mais c'est sans compter sur les Etats-Unis qui vont se présenter aux JO avec une équipe XXL. De quoi déjà briser les rêves de médaille d'or des joueurs de Vincent Collet.

D'ici quelques mois, les Etats-Unis vont arriver avec l'étiquette de grands favoris pour le tournoi de basket aux Jeux Olympiques. Un statut logique quand on voit avec quelle équipe va se présenter Steve Kerr. Celle-ci a été dévoilée dernièrement dans les médias et on y retrouve les plus grandes stars de la NBA avec LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum, Joel Embiid, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo. Une équipe qui n'est pas sans rappeler la Dream Team des USA avec notamment Michael Jordan qui avait remporté la médaille d'or aux JO de 1992.

« Il n’y a pas d’équivalent au monde »

Pour Le Parisien , Frédéric Weiss a réagi à cette sélection des USA pour les Jeux Olympiques. Et ça a de quoi faire froid dans le dos pour les futurs adversaires : « Même si on parle souvent des Avengers pour décrire cette équipe, moi, je pensais surtout voir les Expendables avec LeBron James (39 ans), Steph Curry (36 ans) ou Kevin Durant (35 ans). Finalement, je trouve qu’elle offre un bon compromis entre les anciens et les jeunes. Il y a Tyrese Haliburton (24 ans), Devin Booker (27 ans), Jason Tatum (26 ans) et même la toute nouvelle génération avec Antony Edwards, qui n’a que 22 ans. Avec Joel Embiid, Anthony Davis et Bam Adebayo, ils auront une raquette presque aussi forte que celle de la France. Plus sérieusement, c’est vraiment impressionnant. Il n’y a pas d’équivalent au monde ».

La médaille d'or promise aux Etats-Unis ?