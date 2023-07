Surprise, Alonso a influencé un énorme retour en Formule 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après quelques mois dans un rôle de troisième pilote chez Red Bull, Daniel Ricciardo a retrouvé un baquet de titulaire. L'Australien a récupéré le volant de Nick De Vries chez AlphaTauri. Et après un week-end plutôt abouti en Hongrie, Ricciardo a révélé que Fernando Alonso a eu une influence sur son retour.

Après une saison plus que décevante chez McLaren, Daniel Ricciardo n'avait pas été conservé. Remplacé par son compatriote Oscar Piastri, l'ancien pilote Renault avait rebondi en tant que troisième pilote chez Red Bull. Mais rapidement, il a fini par retrouver un baquet puisqu'il a rebondi chez AlphaTauri pour remplacer Nick De Vries. Auteur d'un week-end encourageant en Hongrie pour son retour, l'Australien reconnaît qu'une discussion avec Fernando Alonso a tout changé.

«Je me souviens d’une conversation avec Fernando»

« J’ai vraiment l’impression que le fait d’avoir pris cette demi-année ‘off’, même si ce n’était pas l’année complète à laquelle je m’attendais, m’a permis de me remettre à zéro et de retrouver de l’énergie. Je me souviens d’une conversation avec Fernando il y a peut-être deux ans, [mais] je n’avais pas alors l’intention de faire une pause. Nous étions en train de discuter, je crois sur un vol quelque part, et il m’a dit que cette pause avait été pour lui l’une des meilleures choses qu’il ait jamais faites. Cela m’a fait penser que si jamais j’en ressentais le besoin, je ne devrais pas avoir trop peur de cette pause », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant de poursuivre.

Ricciardo juge son retour