Formule 1

Formule 1 : Les confidences d'Ocon après sa victoire en Hongrie !

Publié le 27 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Vainqueur du Grand Prix de Hongrie juste avant la trêve estivale, Esteban Ocon savoure encore. Le Français arrive gonflé à bloc pour la reprise de la saison.

À 24 ans, Esteban Ocon est devenu le 14ème Français de l'histoire à remporter un Grand Prix de Formule 1. Le 1er août dernier en Hongrie, le pilote de l'écurie Alpine avait profité d'un scénario rocambolesque pour finalement s'imposer devant Lewis Hamilton. Alors que la trêve estivale a pris fin et que la saison va reprendre ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps, à l'occasion du Grand Prix de Belgique, Esteban Ocon savoure toujours autant son incroyable victoire.

« C’est la confirmation que tout ce que j’ai mis en place valait le coup »