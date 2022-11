Formule 1

Formule 1 : Gasly se justifie après son départ chez Alpine

Publié le 9 novembre 2022 à 00h35

Thibault Morlain

En cette fin de saison 2022 de Formule 1, Pierre Gasly connait ses derniers instants au volant de son AlphaTauri. En effet, à partir du prochain exercice, le Français, qui était sous contrat avec Red Bull, va rejoindre Alpine afin de remplacer Fernando Alonso et être ainsi le coéquipier d’Esteban Ocon. Un gros changement sur la grille de départ à propos duquel Gasly a apporté ses explications.

A 26 ans, Pierre Gasly s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. En effet, à Abu Dhabi, cela sera son dernier Grand Prix chez AlphaTauri et en tant que pilote Red Bull. Son avenir va désormais s’écrire chez Alpine. Au terme d’un long feuilleton, le Français a été désigné comme le successeur de Fernando Alonso et futur coéquipier d’Esteban Ocon au sein de l’écurie française. Une grosse décision de la part de Gasly, qui va lui permettre de franchir un nouveau cap et de pouvoir se battre à l’avant. C’est d’ailleurs ce qui a motivé son choix de rejoindre Alpine.

« Je souhaite aussi me battre à l’avant »

Dans des propos rapportés par Nextgen Auto , Pierre Gasly s’est justifié à propos de son transfert chez Alpine. Pourquoi alors une telle décision ? « J’ai senti que c’était nécessaire car je cours pour AlphaTauri depuis plusieurs années, j’ai contribué au succès de cette équipe durant les deux dernières saisons et j’ai vraiment tout donné. Mais en fin de compte, je souhaite aussi me battre à l’avant », a expliqué Gasly, qui souhaite faire jeu égal avec Max Verstappen, Charles Leclerc ou encore Lando Norris, des pilotes qu’il affronte depuis plusieurs années maintenant.

« Tout ce qu’il faut pour satisfaire mes attentes et mes ambitions »