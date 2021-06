Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso livre ses doutes avant le Grand Prix de France !

Publié le 20 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Ce dimanche, Fernando Alonso va retrouver le Grand Prix de France pour la première fois depuis 2018. Face à une concurrence féroce, l'Espagnol est conscient qu'il sera difficile de faire un bon résultat.

Fernando Alonso se veut réaliste. L'ancien champion du monde avec Renault en 2005 et 2006 fait son retour sur le Grand Prix de France, avec une écurie française. C'est au volant de la monoplace Alpine que l'Espagnol s'élancera sur le circuit Paul Ricard. Lors des qualifications, Alonso a obtenu une 9ème place sur la grille de départ. Pour la course de ce dimanche au Castellet, le pilote espagnol s'attend à des difficultés pour ramener des points à son équipe.

« Nous devons être réalistes »