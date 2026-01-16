F1 - Verstappen : Red Bull annonce un grand changement !

En 2026, Max Verstappen et Red Bull vont connaître un énorme changement. En effet, l’écurie autrichienne va désormais disposer de son propre moteur, pour la première fois de son histoire. Un tournant historique pour l’écurie qui représente un gros risque certes, mais également beaucoup de fierté chez son directeur général Oliver Mintzlaff.
La saison 2026 de Formule 1 devrait réserver son lot de surprises. En plus d’une nouvelle réglementation au niveau des monoplaces, certaines écuries comme Red Bull vont être accompagnées d’un nouveau moteur. La formation de Max Verstappen a décidé de s’associer à Ford afin de concevoir sa propre motorisation.
« Nous voyons ce projet comme l’un des plus difficiles que l’on ait tentés »
« Ça rend humble. Les gens doivent comprendre que chez Ford, nous voyons ce projet comme l’un des plus difficiles que l’on ait tentés, mais nous voulons le faire. Je pense que ça nous rend humbles, et on sait qu’on aura beaucoup à faire à Barcelone », a récemment confié Jim Farley, PDG de Ford.
« On pense avoir un bon moteur »
« C’est une décision importante de créer notre propre moteur. Il y a de nombreux changements cette année et nous tentons notre chance, comme nous avons pris un risque en 2005 en arrivant en Formule 1. On a monté une très bonne équipe et on pense avoir un bon moteur », note quant à lui Oliver Mintzlaff, dans des propos relayés par Next-Gen Auto.