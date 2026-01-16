F1 - Verstappen : Red Bull annonce un grand changement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2026, Max Verstappen et Red Bull vont connaître un énorme changement. En effet, l’écurie autrichienne va désormais disposer de son propre moteur, pour la première fois de son histoire. Un tournant historique pour l’écurie qui représente un gros risque certes, mais également beaucoup de fierté chez son directeur général Oliver Mintzlaff.

La saison 2026 de Formule 1 devrait réserver son lot de surprises. En plus d’une nouvelle réglementation au niveau des monoplaces, certaines écuries comme Red Bull vont être accompagnées d’un nouveau moteur. La formation de Max Verstappen a décidé de s’associer à Ford afin de concevoir sa propre motorisation.

« Nous voyons ce projet comme l’un des plus difficiles que l’on ait tentés » « Ça rend humble. Les gens doivent comprendre que chez Ford, nous voyons ce projet comme l’un des plus difficiles que l’on ait tentés, mais nous voulons le faire. Je pense que ça nous rend humbles, et on sait qu’on aura beaucoup à faire à Barcelone », a récemment confié Jim Farley, PDG de Ford.