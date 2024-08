F1 : Révolution chez Ferrari, Leclerc jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si la saison de Ferrari aura pour le moment été marquée de hauts et de bas, le team principal Frédéric Vasseur a réussi à remettre de l’ordre au sein de la Scuderia. Vainqueur du Grand Prix de Monaco cette saison, Charles Leclerc s’est livré sur la méthode de l’ingénieur français.

Contrairement à 2023, cette saison, les deux pilotes Ferrari auront réussi à remporter au moins une course. Après la victoire de Carlos Sainz en Australie, Charles Leclerc s’est quant à lui imposé à domicile du côté de Monaco. Si les résultats récents de la Scuderia laissent encore à désirer, Frédéric Vasseur semble déjà avoir réussi à remettre l’écurie italienne sur de bons rails. Auprès de Motorsport.com, Leclerc s’est d’ailleurs exprimé sur le mode de fonctionnement et les qualités du Français.

« Fred a toujours été très doué pour mettre les gens dans les meilleures conditions possibles »

« Je pense que les gens ont davantage de responsabilités, qu'ils sont mieux placés pour être à 100% et qu'ils ont vraiment la confiance de Fred, ce qui est une très bonne chose. Et Fred a toujours été très doué pour mettre les gens dans les meilleures conditions possibles afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est donc là que les choses ont changé, et c'est un changement d'approche », a ainsi expliqué Charles Leclerc.

« Chaque fois qu'il se passe quelque chose chez Ferrari, cela crée toujours plus de désordre »

Le Monégasque a également rappelé à quel point l’exposition et la pression chez Ferrari était énorme : « Chaque fois qu'il se passe quelque chose chez Ferrari, cela crée toujours plus de désordre que dans n'importe quelle autre équipe . Et c'est là que nous devons être bons : quand nous sommes dans ces moments-là, nous nous concentrons sur nous-mêmes, nous essayons de faire abstraction du bruit, d'en tirer des leçons et de l'utiliser de manière positive. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop ».