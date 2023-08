F1 : Mercedes s’incline, Hamilton jubile

Benjamin Labrousse

Écurie vainqueur du championnat du monde des constructeurs à 9 reprises dont 7 fois consécutivement entre 2014 et 2021, Mercedes doit désormais se contenter de jouer les seconds rôles face à l’hégémonie de Red Bull. Mais alors que cette saison, l’écurie dirigée par Toto Wolff vise la deuxième place chez les constructeurs, Lewis Hamilton s’est réjoui de cette position.

En Formule 1, l’ennemi à abattre ne se nomme plus Mercedes. Intouchables pendant de longues saisons, les Flèches d’Argent semblent avoir passé le relais à Red Bull. Mais selon Lewis Hamilton, le fait que Mercedes tente de se battre pour la deuxième place chez les constructeurs n’est pas assez mis en avant.

«C’est quelque chose qui, à mon avis, a été un peu négligé»

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Lewis Hamilton affirme être fier de son équipe. « Je pense que c’est une grande réussite. C’est quelque chose qui, à mon avis, a été un peu négligé, pour être honnête. C’est seulement parce que nous voulons gagner que je dirais que cela n’a pas été le récit le plus positif. Mais je suis très fier de l’équipe, des progrès et des étapes que nous avons franchies avec la voiture, qui était presque identique à celle de l’année dernière et qui a subi tous les changements que nous avons apportés. Nous avons ajouté quelques petits éléments à la voiture ce week-end » .

«Pour nous, être deuxièmes du championnat des constructeurs, c’est vraiment génial»