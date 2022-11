Formule 1

F1 : Les confidences du successeur de Gasly sur Verstappen

Publié le 10 novembre 2022

La saison prochaine, Nyck De Vries sera titulaire en Formule 1. En effet, il va remplacer Pierre Gasly chez Alpha Tauri. A 27 ans, le Néerlandais, qui a disputé son premier Grand Prix en 2022, pourra montrer toute l'étendue de son talent. Et pour réussir, il peut compter sur le meilleur des mentors : Max Verstappen. Entre les deux compatriotes, la relation est excellente.

En 2023, Nyck De Vries disputera sa toute première saison en Formule 1 en tant que pilote titulaire chez Alpha Tauri. Alors qu’il avait disputé son tout premier Grand Prix à Monza cette année avec l’écurie Williams, le Néerlandais, qui sera le remplaçant de Pierre Gasly, avait pu compter sur le soutien de son ami, Max Verstappen. De Vries est d’ailleurs revenu sur sa longue amitié avec son compatriote et en a profité pour lui envoyer un message fort.

« Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants »

Dans des propos relayés par MotorSport , Nyck De Vries évoque ainsi sa longue amitié avec Max Verstappen. Le futur pilote d’Alpha Tauri s’est souvenu de nombreux souvenirs passés avec son compatriote. « Nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants. Nous avons grandi à la même époque. Je pense que notre approche du karting et de la course a toujours été très similaire. Nous avons tous les deux voyagé dans un van avec nos pères. Nous nous respectons énormément et on se voyait presque tous les weekends. Mais parce que Max est plus jeune que moi de deux années, nous n’avions jamais couru l’un contre l’autre en piste. »

« Il m’a encouragé et il m’a beaucoup soutenu »

Lors du Grand Prix d’Italie, Nyck De Vries disputait son premier Grand Prix à Monza. Ironie du sort, le pilote néerlandais est placé juste à côté de Max Verstappen à la grille de départ. Il raconte par la même occasion quelques anecdotes entre les deux pilotes durant ce weekend-là, notamment sur la grille de départ avec la course. « Il s’agissait en fait de la première fois à Monza. Ironiquement, nous étions même l’un à côté de l’autre sur la grille de départ. Nous en parlions la veille au soir et discutions à nouveau le dimanche matin. Et sur la grille de départ, il est venu me voir et, comme le ferait un grand frère, il m’a encouragé, c’était très gentil de sa part et il m’a beaucoup soutenu. »

