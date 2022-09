Formule 1

F1 : Leclerc se lâche sur sa rivalité avec Verstappen

Publié le 29 septembre 2022 à 14h35 par Hugo Chirossel

Après un bon début de saison, Charles Leclerc a longtemps cru qu’il pourrait se battre pour le titre. Mais Red Bull et Max Verstappen sont peu à peu montés en puissance, tandis que dans le même temps Ferrari a commis de nombreuses erreurs. Le Néerlandais pourrait être sacré champion du monde dès ce week-end lors du Grand Prix de Singapour. Le Monégasque s’est exprimé sur sa rivalité avec Max Verstappen, qui date de leurs jeunes années en karting.

La Formule 1 est de retour ce week-end, à l’occasion du Grand Prix de Singapour. Sur le circuit de Marina Bay, Max Verstappen pourra être sacré champion du monde pour la deuxième fois consécutive. Alors qu’il ne reste plus que six courses à disputer, le Néerlandais compte 116 points d’avance sur son dauphin, Charles Leclerc. Une déception forcément pour le Monégasque, qui après un début de saison réussi a lui aussi été en tête du classement. Les deux hommes se connaissent bien, puisqu’ils s’affrontent dès leur plus jeune âge.

« Mon plus grand rival était probablement Max »

Une rivalité qui est née alors qu’ils évoluaient tous les deux en karting. Alors que certains s’attendaient à ce que leurs relations soient tendues, ils vivent une concurrence saine. « Max et moi ne savions pas à l’époque que nous allions entrer en F1 », a confié Charles Leclerc, des propos relayés par Nextgen-Auto . « En karting, mon plus grand rival était probablement Max. Nous étions moins matures, beaucoup plus jeunes, nous prenions les choses plus personnellement que maintenant . »

« Nous faisons de notre mieux pour nous battre les uns avec les autres »