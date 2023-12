F1 : Il quitte Alpine et devient «une superstar»

Arnaud De Kanel

La deuxième partie de saison 2022 d'Alpine avait été marquée par un feuilleton assez inattendu. Alors que Fernando Alonso avait acté son départ, l'écurie française avait annoncé dans la précipitation qu'Oscar Piastri allait le remplacer en 2023. Problème, l'Australien n'avait pas été mis au courant et il avait prévu de rejoindre McLaren. Après une longue bataille judiciaire, Piastri a bel et bien rejoint la formation britannique où tout le monde est impressionné par son talent. Zak Brown, le PDG, voit même en lui «une superstar».

«Il a commis très peu d’erreurs»

« Il a fait un travail formidable. Il a été extrêmement rapide. Les gens oublient qu’il a eu un an de congés forcés des compétitions, donc on aurait pu penser qu’il aurait un peu de rouille, mais il n’y avait pas beaucoup de rouille en lui. Son rythme n’a jamais été mis en doute mais sa maturité et la façon dont il aborde les week-ends sont très impressionnantes pour un débutant. Il a commis très peu d’erreurs », a jugé le PDG de McLaren, rapporté par NextGen Auto , avant de poursuivre.

«Je pense que nous avons une superstar entre nos mains»