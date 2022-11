Formule 1

F1 - GP du Brésil : Verstappen pénalisé, Red Bull monte au créneau

Publié le 15 novembre 2022 à 00h35

La rédaction

Lors du Grand Prix du Brésil, Lewis Hamilton aurait pu décrocher son premier succès de la saison. Alors qu’il a vu son coéquipier remporter la course, les choses auraient pu être différentes s’il n’avait pas eu cet accrochage avec Max Verstappen. Le Néerlandais a d’ailleurs été sanctionné par les commissaires, une décision qui n’est pas passée chez Red Bull.

L’année 2022 aura été très difficile pour Lewis Hamilton. Le pilote britannique n’a toujours remporté le moindre Grand Prix cette saison, mais était tout proche de signer son tout premier succès sur le circuit d’Interlagos. Durant la course, Hamilton a toutefois eu un accrochage avec Max Verstappen, qui a par la suite été sanctionné par les commissaires. Après cette décision, Red Bull a voulu réagir.

« Verstappen a tenté de dépasser Hamilton à l’extérieur du premier virage en freinant très tard »

Les commissaires de la course se sont expliqués sur leur décision de sanctionner Max Verstappen sur cet accrochage avec Lewis Hamilton. Ils estiment que l’excès de vitesse du Néerlandais a compromis son entrée dans le virage qui a causé l’incident. « Verstappen a tenté de dépasser Hamilton à l’extérieur du premier virage en freinant très tard. Il n’a pas terminé le dépassement dans le premier virage et son excès de vitesse a compromis son entrée dans le deuxième virage, au moment où il est entré en contact avec Hamilton » jugent les commissaires. « Bien que les commissaires reconnaissent qu’Hamilton aurait éventuellement pu donner un peu plus d’espace à l’apex du deuxième virage, les commissaires ont déterminé que Verstappen était principalement en faute » a alors répondu Christian Horner, le directeur de RedBull.

