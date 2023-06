F1 : Alonso sort du silence et lâche une terrible annonce

Benjamin Labrousse

Impressionnant cette saison, Fernando Alonso aspire à remporter 10 ans après sa dernière victoire, sa 33ème course en carrière. 2ème lors du Grand Prix du Canada, l’Espagnol d’Aston Martin n’a pas trouvé les ressources nécessaires pour aller concurrencer Max Verstappen (Red Bull). Alors que le Grand Prix d’Autriche prévoit une course sprint, Alonso se veut pessimiste concernant ce format de course.

La Formule 1 reprend ses droits ce week-end avec le Grand Prix d’Autriche. Pour la deuxième fois de la saison, les pilotes devront s’affronter dans une course sprint avant le Grand Prix. Prévu pour ce samedi, le sprint ne laissera donc place qu’à une séance d’essais libres vendredi. Alors qu’Aston Martin a récemment apporté plusieurs modifications sur sa monoplace, Fernando Alonso ne semble pas convaincu de ses chances de victoire.

F1 : Alonso régale, Alpine hallucine totalement https://t.co/lcnYV4eCkA pic.twitter.com/9WInudXzF4 — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

« Je pense que le week-end sprint ne sera pas idéal pour nous »

« Je pense que le week-end sprint ne sera pas idéal pour nous. Nous avons encore besoin de plus de temps en essais libres avec notre nouvelle voiture. Nous avons encore besoin de comprendre et d'optimiser un peu le package. En Autriche, avec le sprint, nous n'aurons que les EL1 pour le faire. Le circuit sera bon et peut-être meilleur pour le package aussi... alors peut-être que nous aurons un peu plus de rythme » , affirme ainsi Fernando Alonso dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Nous avons vu que les dernières améliorations semblent fonctionner »