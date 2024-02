F1 - Ferrari : Victime d’Hamilton, il réclame du lourd

Pierrick Levallet

À partir de 2025, Lewis Hamilton évoluera chez Ferrari. Mais le Britannique va faire une victime au sein de la Scuderia puisque Carlos Sainz Jr devra partir pour lui laisser sa place. L'Espagnol ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais le pilote de 29 ans a déjà ciblé ce qu'il souhaitait avoir dans sa prochaine écurie.

La saison 2024 de F1 sera la dernière de Lewis Hamilton chez Mercedes. Le Britannique a décidé de quitter l’écurie allemande après dix ans de bons et loyaux services. Le septuple champion du monde évoluera aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari à partir de 2025. Carlos Sainz Jr fera donc les frais de l’arrivée du pilote de 39 ans au sein de la Scuderia . L’Espagnol ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Mais il sait déjà ce qu’il veut.

F1 - Ferrari : Surprise, Hamilton a trahi Mercedes https://t.co/NbzbwidOTp pic.twitter.com/clIZemUQ4N — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Quel avenir pour Carlos Sainz Jr après Ferrari ?

« Honnêtement, je ne sais pas quand cela sera résolu, car pour le moment, la seule chose que nous faisons est de parler à tout le monde et de découvrir un peu quelle est la position de chaque équipe en termes de disponibilité et de voir quel projet correspond à mes besoins et à mes intentions » a d’abord confié l’actuel pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je chercherai à être en bonne position l’année prochaine»