Zinedine Zidane fait passer un mauvais moment à l'OM : Le vestiaire désigne le coupable, «c'est lui qui a pris, mais...»

Durant plusieurs années, Zinédine Zidane a évolué du côté du Real Madrid et il a disputé de nombreux matchs importants. Il a notamment croisé l’OM en Ligue des champions et les Phocéens n’avaient rien pu faire face au talent du Français. Cela avait eu des répercussions inattendues sur un visage bien connu à Marseille.

« On a pris le bouillon avec Zidane »

Durant son passage au Real Madrid, Zinédine Zidane avait notamment affronté l’OM en Ligue des champions. Coach de Marseille à cette époque-là, Alain Perrin s’est souvenu dernièrement pour L’Équipe de ce match et de la grosse colère qu’il avait poussée contre Habib Beye. Son équipe avait été en grande difficulté face au champion du monde 1998 et le défenseur s’était fait sévèrement critiquer par son entraîneur à la mi-temps, alors qu’il n’était même pas le fautif. « Dans le vestiaire du Bernabeu, à la mi-temps de Real-OM avec Habib Beye contre les Galactiques (2-4, le 16 septembre 2003). C'est lui qui prend parce que c'était le plus jeune, alors qu'il n'était pas le fautif... Il avait une consigne précise : marquer Zidane. Et Steve Marlet, notre ailier droit, devait prendre Roberto Carlos qui montait beaucoup dans son couloir. Mais à chaque fois, Steve disait à Habib de le prendre ! Et qui prend Zidane alors ? Résultat : on a pris le bouillon avec Zidane. Les choses étaient pourtant claires avec Steve avant le match... sinon je pouvais mettre un milieu à sa place, mais je voulais garder sa qualité offensive... Il n'a pas fait le boulot (remplacé à la 38e par Pascal Johansen). Et, à la pause, c'est le pauvre Habib qui a pris... Steve était un joueur important dans le vestiaire. Un entraîneur doit composer avec le statut des joueurs. »