Zinedine Zidane dit non, la réponse fracassante !

Au fil des années, on a pu s’en rendre compte, Zinedine Zidane est un homme qui parle très peu. Pourtant, les mots prononcés par l’ancien du Real Madrid semblent vouloir dire beaucoup. Alix Girod de l’Ain avait pu en faire l’expérience lors d’une interview avec Zizou pour Elle. De quoi donner lieu à une scène incroyable avec un photographe qui avait une idée précise avec Zidane.

Il y a quelques années de cela, Alix Girod de l’Ain avait eu la chance de pouvoir rencontrer Zinedine Zidane et de l’interroger pour Elle. Un moment qui avait alors laissé la journaliste sous le choc. « Chez l’homme qui est en face de moi, tout est beau, tout est élégant. Même la forme du crâne est racée », expliquait-elle pour le magazine.

« Avec très peu de mots il communique pourtant une foule de choses » Lors de ce moment, Alix Girod de l’Ain s’était également rendue compte que Zinedine Zidane parlait peu mais voulait dire beaucoup avec ses mots. « Zinedine Zidane est un taiseux. Mais ce qu’on constate, face à lui, c’est qu’avec très peu de mots il communique pourtant une foule de choses. (…) Les autres mots qui reviennent le plus fréquemment dans sa bouche, ce sont « oui » et « non ». Ne ricanez pas, avec ces deux syllabes, Zizou en dit plus que vingt commentateurs de foot en une Coupe du monde », expliquait-elle.