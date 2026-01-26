Zinedine Zidane à Paris : La demande que personne n’a vu venir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2001, la rencontre entre l’équipe de France et l’Algérie avait complètement dégénéré au Stade de France. Suite à ces débordements, une prise de parole de Zinedine Zidane était très attendue. Mais voilà que l’ancien du Real Madrid a lui pris une autre décision, faisant alors une demande pour le moins inattendue alors qu'il se trouvait sur Paris…

Si Zinedine Zidane a défendu les couleurs de l’équipe de France quand il était joueur, il n’oublie toutefois pas ses racines algériennes. C’est ainsi qu’en 2001, au lendemain de la rencontre entre les Bleus et les Fennecs, Zizou a sollicité l'un de ses amis avec une demande insolite : aller visiter le quartier de Barbès à Paris, là où de nombreux habitants d’origine algérienne résident.

« Le joueur demande à un ami de l'emmener à Barbès » C’est Besma Lahouri qui avait raconté cette histoire dans son autobiographie non autorisée de Zinedine Zidane, « Zidane, une vie secrète », publiée en 2008. Dans un extrait rapporté par L’Express, on pouvait alors lire : « En ce lendemain de match, le joueur demande à un ami de l'emmener à Barbès : lui, le petit Marseillais des quartiers Nord, n'a encore jamais mis les pieds dans ce quartier parisien que tous les Algériens connaissent. Il n'a même aucune idée de la façon dont vivent les immigrés de la capitale, même s'il connaît sa banlieue ».