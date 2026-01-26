Zinedine Zidane à Paris : La demande que personne n’a vu venir !

En 2001, la rencontre entre l’équipe de France et l’Algérie avait complètement dégénéré au Stade de France. Suite à ces débordements, une prise de parole de Zinedine Zidane était très attendue. Mais voilà que l’ancien du Real Madrid a lui pris une autre décision, faisant alors une demande pour le moins inattendue alors qu'il se trouvait sur Paris…
Si Zinedine Zidane a défendu les couleurs de l’équipe de France quand il était joueur, il n’oublie toutefois pas ses racines algériennes. C’est ainsi qu’en 2001, au lendemain de la rencontre entre les Bleus et les Fennecs, Zizou a sollicité l'un de ses amis avec une demande insolite : aller visiter le quartier de Barbès à Paris, là où de nombreux habitants d’origine algérienne résident.
« Le joueur demande à un ami de l'emmener à Barbès »
C’est Besma Lahouri qui avait raconté cette histoire dans son autobiographie non autorisée de Zinedine Zidane, « Zidane, une vie secrète », publiée en 2008. Dans un extrait rapporté par L’Express, on pouvait alors lire : « En ce lendemain de match, le joueur demande à un ami de l'emmener à Barbès : lui, le petit Marseillais des quartiers Nord, n'a encore jamais mis les pieds dans ce quartier parisien que tous les Algériens connaissent. Il n'a même aucune idée de la façon dont vivent les immigrés de la capitale, même s'il connaît sa banlieue ».
« Plus d'une heure à sillonner, à vitesse réduite, les ruelles de cette mini-Algérie en plein Paris »
« Il découvre Barbès à travers les vitres d'une voiture, dont le conducteur va passer plus d'une heure à sillonner, à vitesse réduite, les ruelles de cette mini-Algérie en plein Paris. Cette visite, personne n'en saura jamais rien », poursuivait-elle concernant Zinedine Zidane.