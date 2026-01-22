Zidane trompé : Le scandale !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Opposé à Ludovic Giuly en quart de finale de la Ligue des Champions en 2004, Zinedine Zidane s'était laissé à une confidence envers son coéquipier de l'équipe de France qu'il a amèrement regretté par la suite. L'attaquant de l'AS Monaco l'avait en effet trompé en dévoilant le contenu de cette discussion à la presse, ce qui avait fait scandale pour Zidane au Real Madrid. Explications.

En avril 2004, l'AS Monaco recevait le Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des Champions (3-1), l'occasion pour Ludovic Giuly d'affronter Zinedine Zidane, son coéquipier en équipe de France. D'ailleurs, comme il l'a récemment confié au micro de Détective Mathoux sur Canal +, l'attaquant de l'AS Monaco avait pu échanger avec Zidane à la mi-temps du match, sauf qu'il n'a pas gardé ces propos pour lui puisqu'il les a répété dans le vestiaire ainsi qu'après le match dans la presse. Une tromperie qui n'est pas forcément bien passée en Espagne...

« Médiatiquement, un vrai problème pour Zidane » Giuly s'est livré à ce sujet : « Ma discussion à la mi-temps avec Zidane ? J’en ai un peu rajouté (rire). Il m’en a voulu un petit peu après Zizou. J’en ai rajouté dans les vestiaires, parce que j’avais dit à mon manager de lui demander son maillot à la mi-temps. Et donc on discutant, je lui dis : « Zizou, tu n’oublies pas le maillot à la fin du match ». Il me dit pas de soucis ». Je lui dis : « put*** ça va, 1 partout, c’est bien pour nous ». Il me dit : « On ne joue pas très bien Ludo ». Mais il ne m’a pas dit qu’ils étaient fatigués. Quand je rentre dans le vestiaire : « Les gars, j’ai parlé à Zizou, ils sont fatigués et cuits, ils ont du mal » donc j’en ai rajouté. La deuxième mi-temps se passe comme elle se passe et forcément on pense à ce que j’ai dit, mais ça ne vaut rien. Et j’ai su après quand je suis allé à Barcelone que médiatiquement ça a été un vrai problème pour lui les trois jours après ce match-là », indique l'ancien attaquant de l'AS Monaco, qui n'avait pas anticipé le scandale que ces propos de Zinedine Zidane pourraient faire en Espagne.