Zidane - Scandale à la CAN : «Ça me fait mal au cœur»

Ce dimanche soir, le Maroc a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal. Pourtant, Brahim Diaz aurait pu offrir la victoire aux Lions de l'Atlas dans les derniers instants du temps réglementaire. Toutefois, Edouard Mendy a capté la panenka sur penalty du numéro 10 du Maroc. Interrogé sur le geste de Brahim Diaz, Adil Rami s'est montré empathique.

Le Sénégal a battu le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche soir. En effet, les Lions de la Teranga se sont imposés grâce à un but de Pape Gueye, inscrit à la 94ème minute de jeu.

Maroc-Sénégal : Rami prend position sur la panenka de Diaz Le Maroc a eu une occasion en or de l'emporter dans le temps réglementaire. En effet, Brahim Diaz a bénéficié d'un penalty dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Toutefois, le numéro 10 des Lions de l'Atlas a vu sa panenka être captée par Edouard Mendy.