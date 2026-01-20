Zidane - Scandale à la CAN : «Ça me fait mal au cœur»

Ce dimanche soir, le Maroc a perdu la finale de la Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal. Pourtant, Brahim Diaz aurait pu offrir la victoire aux Lions de l'Atlas dans les derniers instants du temps réglementaire. Toutefois, Edouard Mendy a capté la panenka sur penalty du numéro 10 du Maroc. Interrogé sur le geste de Brahim Diaz, Adil Rami s'est montré empathique.
Le Sénégal a battu le Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche soir. En effet, les Lions de la Teranga se sont imposés grâce à un but de Pape Gueye, inscrit à la 94ème minute de jeu.
Maroc-Sénégal : Rami prend position sur la panenka de Diaz
Le Maroc a eu une occasion en or de l'emporter dans le temps réglementaire. En effet, Brahim Diaz a bénéficié d'un penalty dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Toutefois, le numéro 10 des Lions de l'Atlas a vu sa panenka être captée par Edouard Mendy.
«Zidane nous a fait rêver»
Lors d'un entretien accordé à RMC Sport, Adil Rami s'est livré sur le geste de Brahim Diaz lors de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. « C'est une question qui est compliquée pour moi, parce que je n'ai jamais été dans cette situation, mais c'est vrai que depuis hier (dimanche), je pense à lui, et ça me fait mal au cœur, parce que je sais que le monde du football est cruel, le monde du football est ingrat, et aujourd'hui, on oublie le joueur qu'il est pour un geste qui est pour moi aussi mal choisi, en étant totalement honnête avec vous. C'est un geste qui n'était pas le bienvenu à ce moment là pour plusieurs raisons. Après le football nous fait rêver, Zidane nous a fait rêver (avec sa panenka en finale de la Coupe du Monde 2006), on a toujours voulu être un héros, écrire l'histoire, peut-être qu'il a pensé à ça à ce moment là mais le timing était mauvais », a confié Adil Rami, ancien international français.