Zidane : Sa femme Véronique dit stop !

Présente aux côtés de Zinedine Zidane depuis maintenant plus de 30 ans, son épouse Véronique a connu toutes les étapes importantes de la vie ainsi que de la carrière de l'ancienne star de l'équipe de France. Et il semblerait qu'elle ait même incité Zidane à mettre un terme à certaines amitiés...

Le 28 mai 1994, soit trois ans après sa rencontre avec Véronique, Zinedine Zidane épousait donc celle qui allait ensuite devenir la mère de ses quatre enfants (Enzo, Luca, Théo et Elyaz) et qui l'a soutenu dans toutes les étapes de sa carrière de footballeur. Mais il semblerait que la femme de Zidane ait également parfois fait le tri dans ses fréquentations, disant stop à certaines amitiés entretenues par son mari.

« Elle fait disparaître de l’horizon des vieux copains de Zizou » C'est en tout cas ce qu'expliquait le journaliste Fred Hermel dans la biographie de Zinedine Zidane parue en 2019 : « Véronique doit composer avec les turbulences qui menacent son couple. Quitte à faire disparaître de l’horizon certains vieux copains de Zizou que Véronique aura finalement jugés néfastes, toxiques, ou simplement de mauvais conseil. L’été 2006, celui de l’achèvement de la carrière de joueur de Zinédine, celui de rumeurs dans les magazines people, celui de l’après coup de boule en finale du Mondial marquera une nouvelle ère dans leur relation », a-t-il confié.