Zidane : Sa déclaration d’amour à une autre star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il a longtemps été son mentor lorsqu'il entraînait le Real Madrid, Zinedine Zidane ne cache pas toute son admiration et son affection pour Karim Benzema. Et le coach français lui avait notamment déclaré sa flamme en 2022 dans les colonnes de L'EQUIPE.

De janvier 2016 à 2018 puis de 2019 à 2021, Zinedine Zidane a eu Karim Benzema sous ses ordres au sein du Real Madrid. Et au fil de leurs années communes passées au sein de l'écurie espagnole, avant même que Zidane n'en devienne l'entraîneur principal, les deux hommes ont noué une relation très spéciale et qui a même fini à devenir une véritable affection. En 2022, dans un large entretien accordé à L'EQUIPE à l'occasion de ses 50 ans, Zidane a déclaré sa flamme à Benzema.

« Le petit frère que je n’ai pas eu » L'ancien coach du Real Madrid, pressenti pour reprendre les rênes de l'équipe de France après Didier Deschamps l'été prochain, se livre à coeur ouvert sur Karim Benzema : « Il y a de l’affection. Karim est comme le petit frère que je n’ai pas eu. Je suis le dernier de la famille », indique Zinedine Zidane.