Zidane : Sa bagarre violente avec un joueur de l’OM !

Alexis Brunet

Même si son image est régulièrement associée à Marseille, Zinédine Zidane n’est jamais passé par l’OM durant sa carrière de joueur. Il a toutefois affronté le club phocéen à plusieurs reprises avec Bordeaux notamment et cela ne s’est pas toujours bien passé. Le futur coach du Real Madrid s’était même une fois bagarré avec un Marseillais.

Nous sommes le 9 juillet 2006 en Allemagne à l’Olympiastadion. Le stade de Berlin a été choisi pour accueillir la finale de la Coupe du monde entre l’Italie et la France. C’est également l’endroit où Zinédine Zidane disputera le dernier match de sa carrière. Coupable d’un coup de tête sur Marco Materazzi lors des prolongations, le champion du monde 1998 se fera exclure dans la foulée par l’arbitre de la rencontre, Horacio Elizondo.

Pas la première bagarre de Zidane Un évènement gravé dans l’histoire, mais ce n’était pas la première fois que Zinédine Zidane faisait parler de lui pour des faits de la sorte. Lors de la saison 1993-1994, celui qui était alors un joueur des Girondins de Bordeaux s’en était pris lors d’un match à son homologue de l’OM, Marcel Desailly. Alors que le Marseillais lui avait asséné un coup de coude au préalable, Zizou s’était vengé lors d’une situation confuse dans la surface. Le défenseur avait fini à terre, l’arcade gauche ensanglantée à cause d’un coup de Zidane. Cela n’avait pas échappé à l’arbitre de la rencontre qui avait pris la décision d’exclure le milieu offensif.