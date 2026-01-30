Zidane : La suggestion d’un champion du Monde pour signer en Ligue 1 !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avant de vivre sa première expérience d'entraîneur au plus haut niveau sur le banc du Real Madrid où il a notamment remporté à trois reprises la Ligue des Champions, Zinedine Zidane avait été évoqué dans divers clubs de Ligue 1. Et un ex-partenaire de Zidane avec qui il a remporté la Coupe du Monde 1998 lui suggèrerait fortement en 2014 de prendre les rênes de l'AS Monaco en Ligue 1.

Nommé sur le banc de l'équipe première du Real Madrid en janvier 2016, Zinedine Zidane vivait donc à ce moment-là sa toute première expérience en tant que coach au plus haut niveau. Il faut dire que l'ancien numéro 10 de l'équipe de France était très attendu au tournant dans cette reconversion, puisque son nom avait notamment été évoqué en Ligue 1 auparavant, du côté des Girondins de Bordeaux et de l'AS Monaco.

Candela et la nouvelle vie de Zidane Vincent Candela avait évoqué le feuilleton Zinedine Zidane entraîneur en 2014 sur RMC, et le champion du Monde 1998 lui glissait quelques conseils : « C’est sûr que Zizou va entraîner, il ne restera pas adjoint une autre année. Je n’en sais pas plus mais je ne le vois pas aller à Bordeaux. Il y a peut-être d’autres clubs. Bordeaux, il connait et il a des amis. Mais après ces dernières années, c’est plus difficile d’entraîner Bordeaux que Monaco. J’attendrais un peu plus et d’autres clubs comme Manchester City. C’est plus agréable d’essayer de gagner avec Manchester City, le Real Madrid ou Monaco qui va mettre de gros moyens l’année prochaine », confiait Candela.