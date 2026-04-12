Une nouvelle star avec Samir Nasri sur Canal+ : L'offre surprenante de Bertrand Latour !

Dimanche soir, le Canal Football Club avait un invité de marque. Sur Canal+, une ancienne star de Ligue 1, de Premier League et de Liga a pris ses marques sur le plateau de la réputée émission de football de la chaîne cryptée. De quoi donner des idées à Bertrand Latour qui s'est lancé dans un projet recrutement pour l'équipe de consultants.
L'été dernier, Samir Nasri a pris une grande décision. Arrivant à une ancienneté de quatre années chez Canal+, l'ancien international français prolongeait son contrat avec la chaîne cryptée pour quatre saisons supplémentaires. Le fait de conserver son consultant était une véritable victoire pour Canal+ au vu de l'intérêt de Ligue 1+ pour s'attacher ses services. Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, Nasri a témoigné d'une opération séduction de Bertrand Latour auprès d'une autre ancienne star de Premier League.
Que souhaite Eden Hazard ? Le Canal Football Club lui pose la question
Eden Hazard était l'invité de l'émission dominicale de football de Canal+. Dès la prise d'antenne après la victoire de Manchester City à Stamford Bridge face à Chelsea (3-0), Hervé Mathoux lui a rafraîchi la mémoire sur une volonté vieille de huit ans qui s'était réalisée quelques mois plus tard. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre dernier passage sur ce plateau, ça date un peu, c'était en 2018. Vous étiez joueur de Chelsea et aviez dit : "je rêve de jouer au Real" et quelques mois après : paf, vous signez au Real. Donc si vous avez un vœu à exaucer, il le sera dans les 6 mois ». Eden Hazard ne s'est pas fait prier pour, à la télévision française, souhaiter le sacre de la Belgique à la Coupe du monde. « Je peux le dire alors ? Que la Belgique soit championne du monde ».
«Consultant Canal par exemple ? On verra, on verra (rires)»
Une déclaration qui a eu le mérite de faire rire les consultants et journalistes présents sur le plateau du Canal Football Club dont Laure Boulleau. « Non, pas ici. C'est le seul truc qu'on ne peut pas réaliser ». C'est à ce moment précis que Bertrand Latour a proposé un poste de consultant au sein de la chaîne. « Consultant Canal par exemple ? ». Après avoir laissé un court silence et en haussant les épaules, Eden Hazard n'a pas fermé la porte à cette option. « On verra, on verra (rires) ». L'invitation est lancée.