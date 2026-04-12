Une nouvelle star avec Samir Nasri sur Canal+ : L'offre surprenante de Bertrand Latour !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dimanche soir, le Canal Football Club avait un invité de marque. Sur Canal+, une ancienne star de Ligue 1, de Premier League et de Liga a pris ses marques sur le plateau de la réputée émission de football de la chaîne cryptée. De quoi donner des idées à Bertrand Latour qui s'est lancé dans un projet recrutement pour l'équipe de consultants.

L'été dernier, Samir Nasri a pris une grande décision. Arrivant à une ancienneté de quatre années chez Canal+, l'ancien international français prolongeait son contrat avec la chaîne cryptée pour quatre saisons supplémentaires. Le fait de conserver son consultant était une véritable victoire pour Canal+ au vu de l'intérêt de Ligue 1+ pour s'attacher ses services. Présent sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, Nasri a témoigné d'une opération séduction de Bertrand Latour auprès d'une autre ancienne star de Premier League.

🔥 Ousmane Dembélé c'est le football validé par Eden Hazard !



"Ousmane a un talent incroyable (...) c'est le football qu'on veut voir !"



On parle football dans le CFC avec Eden Hazard et Samir Nasri sur CANAL+ 🖥️ pic.twitter.com/WBzBaokS27 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 12, 2026

Que souhaite Eden Hazard ? Le Canal Football Club lui pose la question Eden Hazard était l'invité de l'émission dominicale de football de Canal+. Dès la prise d'antenne après la victoire de Manchester City à Stamford Bridge face à Chelsea (3-0), Hervé Mathoux lui a rafraîchi la mémoire sur une volonté vieille de huit ans qui s'était réalisée quelques mois plus tard. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre dernier passage sur ce plateau, ça date un peu, c'était en 2018. Vous étiez joueur de Chelsea et aviez dit : "je rêve de jouer au Real" et quelques mois après : paf, vous signez au Real. Donc si vous avez un vœu à exaucer, il le sera dans les 6 mois ». Eden Hazard ne s'est pas fait prier pour, à la télévision française, souhaiter le sacre de la Belgique à la Coupe du monde. « Je peux le dire alors ? Que la Belgique soit championne du monde ».