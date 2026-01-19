Un clash éclate, Kylian Mbappé répond cash !

Amadou Diawara

Alors que le Real Madrid réalise une saison 2025-2026 poussive, les supporters ont pris en grippe certains joueurs du club, notamment Vinicius Jr et Jude Bellingham. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé a poussé un énorme coup de gueule, assurant la défense de ses coéquipiers.

Depuis le début de cette saison 2025-2026, le Real Madrid est à la peine. En effet, le club merengue a du mal à évoluer à son meilleur niveau. Malgré le départ de Xabi Alonso, certains joueurs de la Maison-Blanche subissent un traitement de faveur particulier de la part des supporters. En effet, des fans du Real Madrid sifflent quelques coéquipiers de Kylian Mbappé, notamment Vinicius Jr et Jude Bellingham.

«S'ils huent, cela devrait viser toute l'équipe» Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Kylian Mbappé a poussé un coup de gueule, montant au créneau pour défendre ses coéquipiers. « Les sifflets… Je crois comprendre. Avant d'être footballeur, j'étais jeune, et quand je n'étais pas content, je critiquais les joueurs, et si j'étais au stade, je sifflais. Je comprends, car nous ne faisons pas les choses correctement », pesté le numéro 10 du Real Madrid, avant de poursuivre.