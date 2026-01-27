«Sévèrement insulté», Pierre Ménès règle ses comptes avec Vanessa Le Moigne

Pierrick Levallet

Vanessa Le Moigne fait parler d’elle depuis quelques jours maintenant. Victime de cyberharcèlement après la finale de la CAN 2025, la journaliste a annoncé son départ du monde du football à l’issue de la saison. Pierre Ménès n’a d’ailleurs pas manqué de régler ses comptes avec cette dernière sur sa chaîne YouTube.

Depuis la fin de la CAN 2025, Vanessa Le Moigne est au coeur d’une affaire dont elle se serait bien passée. La journaliste a été victime de cyberharcèlement après la finale de la compétition. C’est ainsi qu’elle a annoncé qu’elle comptait quitter le monde du football à l’issue de la saison. L'association Femmes journalistes du sport lui a d'ailleurs affiché son soutien. Pierre Ménès, de son côté, a été interrogé sur la nature de sa relation avec cette dernière. Et l’ancien chroniqueur de Canal+ y est allé sans détour.

«Vanessa Le Moigne ne me porte pas vraiment dans son coeur» « J’ai eu des soucis avec Vanessa Le Moigne, qui m’avait assez sévèrement insulté et puis bloqué des réseaux sociaux suite à mon interview sur ma plateforme de l’époque d’Eric Zemmour. (...) J’étais devenu un ignoble raciste à défaut d’un agresseur sexuel. Donc Vanessa Le Moigne ne me porte pas vraiment dans son coeur et quelque part je le lui rends bien » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.