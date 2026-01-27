Bertrand Latour et Giovanni Castladi : «Si t'es pas bon, tu dégages !»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Collègues pendant plusieurs années sur La Chaîne L'EQUIPE, Giovanni Castladi et Bertrand Latour sont restés proches malgré le départ de ce dernier sur Canal+. D'ailleurs, la star du Canal Football Club n'hésite pas à défendre celui avec lequel il débattait encore il y a peu de temps dans L'EQUIPE du Soir.

Ils font parties des jeunes journalistes très en vue depuis quelques années. Bertrand Latour et Giovanni Castladi étaient d'ailleurs collègues sur La Chaîne L'EQUIPE jusqu'à ce que Latour décide de rejoindre Canal+ où il est la star du Canal Football Club. Concernant, Giovanni Castaldi, lui aussi ne cesse de continuer à grandir, mais il a du faire face à un déficit de crédibilité à ses débuts, le tout combiné à des critiques concernant le fait qu'il ait été pistonné compte tenu du fait qu'il un Castaldi, une femme célèbre.

Bertrand Latour défend Giovanni Castaldi Une critique totalement injuste à en croire Bertrand Latour qui défend son ancien collègue. « Il est très fier de sa famille, mais dans sa construction, elle a plus été un cadeau empoisonné qu'une chance. Il a donc toujours eu cette quête de légitimité alors qu'il est parfaitement légitime. Aujourd'hui, je le trouve plus en paix vis-à-vis de cela, il voit que ça marche pour lui sur la durée. Parce que Castaldi ou non, si t'es pas bon, tu dégages ! », lançait-il dans les colonnes de L'EQUIPE.