Bertrand Latour et Giovanni Castladi : «Si t'es pas bon, tu dégages !»

Collègues pendant plusieurs années sur La Chaîne L'EQUIPE, Giovanni Castladi et Bertrand Latour sont restés proches malgré le départ de ce dernier sur Canal+. D'ailleurs, la star du Canal Football Club n'hésite pas à défendre celui avec lequel il débattait encore il y a peu de temps dans L'EQUIPE du Soir.
Ils font parties des jeunes journalistes très en vue depuis quelques années. Bertrand Latour et Giovanni Castladi étaient d'ailleurs collègues sur La Chaîne L'EQUIPE jusqu'à ce que Latour décide de rejoindre Canal+ où il est la star du Canal Football Club. Concernant, Giovanni Castaldi, lui aussi ne cesse de continuer à grandir, mais il a du faire face à un déficit de crédibilité à ses débuts, le tout combiné à des critiques concernant le fait qu'il ait été pistonné compte tenu du fait qu'il un Castaldi, une femme célèbre.
Bertrand Latour défend Giovanni Castaldi
Une critique totalement injuste à en croire Bertrand Latour qui défend son ancien collègue. « Il est très fier de sa famille, mais dans sa construction, elle a plus été un cadeau empoisonné qu'une chance. Il a donc toujours eu cette quête de légitimité alors qu'il est parfaitement légitime. Aujourd'hui, je le trouve plus en paix vis-à-vis de cela, il voit que ça marche pour lui sur la durée. Parce que Castaldi ou non, si t'es pas bon, tu dégages ! », lançait-il dans les colonnes de L'EQUIPE.
«Castaldi ou non, si t'es pas bon, tu dégages !»
Giovanni Castaldi a d'ailleurs lui-même évoqué ce souci de légitimité et les critiques concernant son nom. « Quand il était animateur à TF1, Benjamin (son grand frère) n'a jamais pris son téléphone pour dire : ''Prenez-le à Téléfoot''. Mais Castaldi, c'est comme ça, c'est clivant. Depuis que je suis gamin, les gens ne parlent que de mon nom, j'ai l'habitude. Le seul truc qui me fait mal, c'est de lire parfois : "Ce putain de pistonné vole la place de quelqu'un." Je ne dis pas que je suis un excellent journaliste, mais on ne peut pas m'enlever un truc : je bosse énormément et je suis passionné par ce que je fais », assurait-il, lui aussi dans L'EQUIPE.