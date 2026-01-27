Raymond Domenech : La belle déclaration d'Estelle Denis

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant près de 20 ans, Estelle Denis était en couple avec Raymond Domenech. Une union qui a vu naître deux enfants, Merlin (né en juillet 2007) et de Victoire (née en juillet 2004). Et alors que le couple s'est séparée en 2020, la journaliste de RMC envoie à joli message à son ex-conjoint.

C'est un couple qui a largement fait parler. Il faut dire qu'une scène est devenue culte dans l'histoire de la télévision. Le 17 juin 2008, dans la foulée de l'élimination de l'équipe de France dès la phase de groupes de l'Euro, Raymond Domenech, qui est alors sélectionneur des Bleus, demande sa compagne en mariage en plein direct sur M6. C'est Estelle Denis qui est visée alors qu'elle est en plateau à la présentation de 100% Foot. Cette dernière ne répondra pas à la demande de son conjoint avec lequel elle restera en couple encore 12 ans avant leur rupture en 2020.

Estelle Denis n'oublie pas Raymond Domenech Très discrète à ce sujet, au point que l'officialisation de leur séparation ait eu lieu deux ans plus tard, Estelle Denis garde toutefois une excellente relation avec Raymond Domenech qu'elle considère comme son «meilleur ami», comme elle le révélait auprès de Gala en septembre dernier. Il faut dire que l'ancien sélectionneur des Bleus est le papa de leurs deux enfants Merlin (né en juillet 2007) et Victoire (née en juillet 2004). Néanmoins, Estelle Denis a tourné la page puisqu'elle est en couple depuis 2022 avec le skipper Marc Thiercelin.