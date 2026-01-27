Raymond Domenech : La belle déclaration d'Estelle Denis

Pendant près de 20 ans, Estelle Denis était en couple avec Raymond Domenech. Une union qui a vu naître deux enfants, Merlin (né en juillet 2007) et de Victoire (née en juillet 2004). Et alors que le couple s'est séparée en 2020, la journaliste de RMC envoie à joli message à son ex-conjoint.
C'est un couple qui a largement fait parler. Il faut dire qu'une scène est devenue culte dans l'histoire de la télévision. Le 17 juin 2008, dans la foulée de l'élimination de l'équipe de France dès la phase de groupes de l'Euro, Raymond Domenech, qui est alors sélectionneur des Bleus, demande sa compagne en mariage en plein direct sur M6. C'est Estelle Denis qui est visée alors qu'elle est en plateau à la présentation de 100% Foot. Cette dernière ne répondra pas à la demande de son conjoint avec lequel elle restera en couple encore 12 ans avant leur rupture en 2020.
Estelle Denis n'oublie pas Raymond Domenech
Très discrète à ce sujet, au point que l'officialisation de leur séparation ait eu lieu deux ans plus tard, Estelle Denis garde toutefois une excellente relation avec Raymond Domenech qu'elle considère comme son «meilleur ami», comme elle le révélait auprès de Gala en septembre dernier. Il faut dire que l'ancien sélectionneur des Bleus est le papa de leurs deux enfants Merlin (né en juillet 2007) et Victoire (née en juillet 2004). Néanmoins, Estelle Denis a tourné la page puisqu'elle est en couple depuis 2022 avec le skipper Marc Thiercelin.
C'est son «meilleur ami»
Auprès de Gala, Estelle Denis comparait d'ailleurs ses deux relations : « Dans une relation à 25 ans, on pense à vivre ensemble, à faire des enfants, à construire une carrière. Après 45 ans on est plus là pour construire mais pour profiter, il y a un côté très léger ». La journaliste de RMC racontait également la façon dont la magie avait opéré entre eux : « J’ai été séduite par ce mélange de force très masculine, telle qu’on l’imagine chez un marin, et de grande sensibilité. J’aimais aussi qu’on… ne soit pas d’accord sur grand-chose. Cet été, par exemple, on est partis en van parcourir la Scandinavie, et moi qui suis hyper carrée, limite maniaque, j’ai adoré. Marc m’aide à lâcher prise ».