Scandale avec une femme : La grave accusation contre Dimitri Payet !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

De 2023 à 2025, Dimitri Payet, légende l’OM, a évolué au Brésil du côté de Vasco de Gama. En avril 2025, une avocate du nom de Larissa Ferrari a porté plainte à son encontre pour agression sexuelle. Alors que le footballeur a déjà été entendu sur cette affaire, de nouvelles révélations autour de ce cas ont récemment été dévoilées.

Une sombre affaire. Ayant évolué pendant deux ans au Brésil du côté de Vasco de Gama, Dimitri Payet a entretenu une liaison extra-conjugale avec une avocate désormais âgée de 29 ans nommée Larissa Ferrari. En avril 2025, cette dernière a accusé l’ancien joueur de l’OM de l’avoir agressé sexuellement.

Payet accusé de violences Rapidement, Dimitri Payet s’est défendu, répliquant qu’il s’agissait là d’une relation « basée sur la pratique sadomasochiste ». Cependant, comme le révèle The Sun, de nouveaux éléments ont récemment émergé dans cette enquête. Larissa Ferrari accuse notamment l’ex international Français d’avoir usé de son statut pour la maintenir dans une relation abusive et violente.