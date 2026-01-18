Scandale avec une femme : La grave accusation contre Dimitri Payet !

De 2023 à 2025, Dimitri Payet, légende l’OM, a évolué au Brésil du côté de Vasco de Gama. En avril 2025, une avocate du nom de Larissa Ferrari a porté plainte à son encontre pour agression sexuelle. Alors que le footballeur a déjà été entendu sur cette affaire, de nouvelles révélations autour de ce cas ont récemment été dévoilées.
Une sombre affaire. Ayant évolué pendant deux ans au Brésil du côté de Vasco de Gama, Dimitri Payet a entretenu une liaison extra-conjugale avec une avocate désormais âgée de 29 ans nommée Larissa Ferrari. En avril 2025, cette dernière a accusé l’ancien joueur de l’OM de l’avoir agressé sexuellement.
Payet accusé de violences
Rapidement, Dimitri Payet s’est défendu, répliquant qu’il s’agissait là d’une relation « basée sur la pratique sadomasochiste ». Cependant, comme le révèle The Sun, de nouveaux éléments ont récemment émergé dans cette enquête. Larissa Ferrari accuse notamment l’ex international Français d’avoir usé de son statut pour la maintenir dans une relation abusive et violente.
Une violence à la fois physique et verbale
Dimitri Payet l’aurait manipulé à l’aide de jeux psychologiques, ce qui aurait notamment poussé la victime à penser au suicide. L’avocate de Larissa Ferrari affirme que Payet la laissait couverte de bleus après leurs rapports sexuels et utilisait des « punitions » pour contrôler chacun de ses mouvements. De son côté, l’ancien joueur de l’OM nie en bloc ces accusations.