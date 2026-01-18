OM : Ousmane Dembélé, la folle déclaration en public !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé est partout. La veille, il démontrait ce pourquoi il a été élu Ballon d'or 2025 en signant un doublé de classe contre le LOSC. Et le lendemain, samedi soir, la star du PSG a pris part à l'un des concerts caritatifs des Enfoirés à l'Accor Arena pour Les Restos du Coeur avec un hommage sur scène d'une vedette de la musique française affiliée... à l'OM !

Vendredi soir, Ousmane Dembélé brillait sur la pelouse du Parc des princes. Lors de la victoire acquise contre le LOSC (3-0), le Ballon d'or 2025 justifiait son statut de meilleur joueur de l'année 2025 par le biais d'un doublé dont un lob de toute beauté de l'extérieur de la surface trompant Berke Ozer. Un but de « Playstation » d'après son coach Luis Enrique qui pourrait faire partie de la discussion pour le prix Puskas 2026.

Ousmane Dembélé sur scène avec Les Enfoirés Et samedi, Ousmane Dembélé se trouvait à l'Accor Arena de Paris dans le cadre d'un concerts de la traditionnelle tournée des Enfoirés pour les Restos du Cœur (entre le 13 et le 19 janvier). Figure forte du football français en 2025, Dembouz a pris part à la joyeuse troupe caritative et a même chanté la chanson des Restos du Coeur entouré de Michaël Youn, Philippe Lacheau ou encore Matt Pokora comme le post TikTok de @julienbordes19 le montrait samedi soir.