Racisme : Mourinho victime d'un acte malveillant ?

José Mourinho est au cœur d’une vive polémique après des propos jugés racistes à l’issue du derby entre Fenerbahçe et Galatasaray. L’entraîneur portugais a comparé l’attitude du banc adverse à des « singes », provoquant l’indignation de Galatasaray. Le Fenerbahçe dénonce une manipulation et annonce vouloir défendre Mourinho face à ces accusations.

José Mourinho est au cœur d'un scandale raciste. À la fin du derby stambouliote opposant Fenerbahçe et Galatasaray, le coach portugais a tenu des propos qualifiés de «racistes», ce qui a provoqué la colère de Galatasaray. «Depuis qu'il a pris ses fonctions d'entraîneur en Turquie, José Mourinho, le manager de Fenerbahçe, n'a cessé de faire des déclarations désobligeantes à l'égard du peuple turc. Aujourd'hui, son discours est passé de simples commentaires immoraux à une rhétorique sans équivoque et inhumaine», a expliqué Galatasaray.

Le Fener répond à travers un communiqué

Le Fenerbahçe n'a pas tardé, lui aussi, à répondre au club stambouliote à travers un communiqué :

« Cette déclaration est devenue nécessaire concernant un sujet qui a été à l'ordre du jour après le match joué entre notre équipe de football et Galatasaray. Une déclaration faite par notre directeur technique, José Mourinho, après le match, a été complètement sortie de son contexte et délibérément déformée. Comme toute personne dotée de bon sens peut le voir et le comprendre, ces expressions, utilisées par José Mourinho pour décrire la réaction extrême du staff technique de l'équipe adverse aux décisions de l'arbitre pendant le match, ne peuvent en aucun cas être associées au racisme. Tenter de présenter ce discours comme raciste est une approche totalement malveillante. Nous tenons à informer le public que nous exercerons nos droits légaux face à cette diffamation pathétique qui vise à retirer la compétition du terrain, à changer l'ordre du jour et à le manipuler. Club sportif de Fenerbahçe»

Les propos polémiques de Mourinho

Pour rappel, The Special One avait déclaré : «Si ça avait été un arbitre turc (ndlr l’arbitre ayant officié étant slovène), cela aurait été un désastre complet. Le banc de Galatasaray sautait comme des singes après chaque bonne décision». Une déclaration qui faisait suite à un match nul 0-0 entre les deux équipes d'Istanbul.