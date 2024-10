PSG - Equipe de France : Les stars du Real Madrid plombent Zaïre-Emery

Alexis Brunet

Avec la fin de carrière internationale de certains joueurs majeurs, l’équipe de France est en plein renouvellement. De nouveaux visages juvéniles ont fait leur apparition depuis quelque temps, à l’image de Warren Zaïre-Emery, qui a seulement 18 ans. Toutefois, le joueur du PSG n’est pas titulaire chez les Bleus, car il est notamment barré par la concurrence des joueurs du Real Madrid, selon Zoumana Camara.

Jeudi dernier, face à Israël, il n’y avait qu’un seul champion du monde 2018 sur la pelouse, en la personne d’Ousmane Dembélé. Au total, ils étaient deux, avec la présence d’Alphonse Aréola sur le banc. Cela montre donc clairement la fin d’un cycle, mais l’équipe de France peut s’appuyer sur une nouvelle génération prometteuse.

L’équipe de France dispose de nombreux jeunes joueurs talentueux

Lors du dernier match de Ligue des nations contre Israël, Didier Deschamps avait d’ailleurs aligné plusieurs jeunes joueurs très prometteurs. Même s’il n’a pas brillé, Michael Olise a fêté sa deuxième titularisation. Eduardo Camavinga était également titulaire et sur le banc, on pouvait retrouver des joueurs tels que Warren Zaïre-Emery ou bien Bradley Barcola.

Zaïre-Emery est bloqué par les joueurs du Real Madrid, selon Zoumana Camara

S’il est titulaire au PSG, Warren Zaïre-Emery ne jouit pas du même statut encore en équipe de France. Il faut dire que la concurrence est féroce au milieu de terrain et certains joueurs sont là depuis plus longtemps et ils évoluent également dans les plus grands clubs du monde. Selon Zoumana Camara, interrogé par L’Équipe, qui a entraîné le joueur de 18 ans chez les jeunes PSG, le Parisien n’a donc pas à rougir d’être devancé chez les Bleus par certains joueurs du Real Madrid notamment. « C'est un garçon très exigeant. Son talent, son sérieux, son travail l'ont mené là mais c'est cette exigence qui est aussi rare. Elle peut conduire à une forme de frustration. Mais elle ne s'exprime pas par rapport au groupe mais sur lui-même. Il faut se mettre dans le contexte, c'est un compétiteur. Il est dans les temps de passage, même en avance, et là, il joue moins. Et à ce moment-là, c'est à lui qu'il en veut. Par rapport à ça, et je lui en avais parlé, il y a peut-être une notion de relâchement à trouver. Mais non, le maillot bleu n'est pas trop lourd pour lui. Il faut simplement voir qui il y a devant : des titulaires au Real Madrid. En raison de sa maturité, de sa précocité, ses qualités, les regards sont plus durs mais j'ai envie de lui dire : "Warren, le temps fera les choses". »