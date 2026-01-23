Presque un demi milliard d’euros : Une fortune pour Karim Benzema !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les stars du football sont grassement payées par leurs clubs. Le business du ballon rond est conséquent et Karim Benzema a pu grandement en profiter en plus de 20 ans de carrière. Ayant fêté son 38ème anniversaire au mois de décembre, le gamin de Bron se rapprocherait des 500M€ récoltés grâce à ses revenus totaux.

Deux décennies dans le football pour Karim Benzema. Lancé dans le grand bain chez les professionnels à l’OL par Paul Le Guen le 15 janvier 2005 contre le FC Metz, l’attaquant aujourd’hui âgé de 38 ans servait Bryan Bergougnoux sur son premier ballon et délivrait donc une passe décisive. Depuis, Benzema a multiplié les offrandes, empilé les buts, collectionné les trophées et a considérablement fait grossir son compte en banque.

De l’OL à l’Arabie saoudite, la fortune de Benzema Après l’OL pendant quatre ans, Karim Benzema a tout connu et tout gagné au Real Madrid entre 2009 et 2023. Moment de son départ en Arabie saoudite pour Djeddah et le club d’Al-Ittihad où il a signé un contrat en or. Alors que KB9 se trouve dans l’ultime saison de son bail avec l’équipe saoudienne, UOL Esporte a fait un bilan des gains de Benzema depuis le début de sa carrière ces dernières semaines.