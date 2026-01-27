Pierre Ménès recalé par Macron et Mélenchon, la raison des refus dévoilée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En 2021, Pierre Ménès s’était lancé le défi d’essayer d’interviewer sur le football le maximum de candidats à l’élection présidentielle de 2022. Il espérait notamment avoir un entretien avec Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, mais ces derniers n’ont pas accepté. Un refus sur lequel l’ancien journaliste de Canal+ est revenu.

Passé par L’Équipe et Canal+, Pierre Ménès s’est lancé sur YouTube après son départ de la chaîne cryptée en juillet 2021. Cette année-là, à quelques mois des élections présidentielles de 2022, le journaliste voulait interviewer sur le football le plus de candidats possibles et avait commencé par un entretien avec Eric Zemmour.

Macron et Mélenchon ont refusé la demande de Ménès « Parce que c’est le premier qui m’a dit oui », avait expliqué Pierre Ménès sur le plateau de TPMP au mois de novembre 2021. « J’ai son téléphone, je l’ai appelé, je lui ai dis: ’vous voulez faire une interview sur le foot ?’. Il m’a dit ’oui”. Je lui ai proposé un endroit, il m’a dit : ’on pourrait faire ça Aux Trois Obus. Ça s’est très bien passé. On s’est accrochés, enfin je lui ai dis que je n’étais pas d’accord notamment lorsqu’il a parlé de Benzema. » Toutefois, cela restera la seule interview obtenue par Pierre Ménès, les autres candidats, comme Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, ayant refusé après les accusations d’agression sexuelle sur une hôtesse du Parc des Princes dont il a fait l’objet.