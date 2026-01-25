Ousmane Dembélé : La réunion avec un joueur du Real Madrid !

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, Ousmane Dembélé impressionne le championnat français. Aujourd’hui au PSG, l’attaquant a commencé au Stade Rennais et déjà tout jeune il marquait les esprits par ses buts. Alors qu’il n’avait pas encore 19 ans, le Français avait réalisé une prestation de haute volée en Ligue 1 et cela a donné des idées à un joueur du Real Madrid.

La saison dernière, Ousmane Dembélé a impressionné toute l’Europe. Le Français a été l’un des joueurs les plus importants pour le PSG, permettant au club de la capitale de remporter la Ligue des champions ainsi que de nombreux autres trophées. Des performances de haute volée qui ont permis au Parisien de mettre la main sur la plus prestigieuse des récompenses individuelles, le Ballon d’or.

Ousmane Dembélé impressionnait déjà au Stade Rennais Avant de faire le bonheur du PSG, Ousmane Dembélé avait également étalé son talent au sein d’un autre club français. Formé au Stade Rennais, l’attaquant âgé d’à peine 18 ans impressionnait déjà en Bretagne et il était capable de performances de haute volée. En mars 2016, à 18 ans et 296 jours, le futur Parisien avait réussi la prouesse d’inscrire un triplé en Ligue 1, face au FC Nantes (4-0).