Le geste qui fait scandale : «Il est derrière Zidane», l'annonce inattendue !

Zinedine Zidane a marqué de son empreinte l'histoire de l'équipe de France. Et ce, grâce à ses buts victorieux en finale de Coupe du monde 1998, mais aussi dans les deux sens du terme pour sa panenka en finale du Mondial 2006 avant son coup de boule sur Marco Materazzi. Un joueur du Real Madrid a tenté d'imiter Zidane, rendez-vous manqué.

Un geste qui n'a fait qu'amplifier sa légende en équipe de France. Déjà bien installé dans la mémoire collective des Français depuis la finale de la Coupe du monde 98 et son doublé de la tête contre le Brésil (3-0), Zinedine Zidane avait fait parler sa magie contre l'Espagne (3-1) ainsi que contre la sélection brésilienne (1-0) en huitième et quart de finale de la Coupe du monde 2006. Déjà buteur sur penalty face au Portugal (1-0), Zidane remettait ça en finale du Mondial contre l'Italie.

Zidane dans la légende avec une panenka sur Buffon Face à Gianluigi Buffon, un gardien qu'il connaissait bien pour l'avoir affronté en Italie, Zinedine Zidane tentait une panenka qui est restée dans les mémoires près de 20 ans plus tard en finale de la plus belle des compétitions de sélections. Le dimanche 18 janvier dernier se déroulait la finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Maroc et le Sénégal. Une rencontre qui aurait pu tourner en faveur des Lions de l'Atlas si Brahim Diaz avait fait un autre choix que sa panenka arrêtée par Edouard Mendy.