Kylian Mbappé : Surprise, il annonce un coup à la Ousmane Dembélé !

Alvaro Arbeloa est devenu le nouvel entraineur de l'équipe première du Real Madrid le 13 janvier, ayant pris la place de Xabi Alonso sur le banc merengue. Après la victoire de son équipe face à Villarreal, le technicien de la Maison-Blanche a fait l'éloge de Kylian Mbappé, affirmant qu'il réalisait un travail de pressing remarquable, à l'instar d'un Ousmane Dembélé au PSG.
Arrivé au Real Madrid le 1er juin dernier, Xavi Alonso a très vite vu sa position se fragiliser. D'ailleurs, le coach espagnol a quitté son poste d'entraineur de la Maison-Blanche le 12 janvier, soit près de sept mois et demi seulement après son intronisation.
PSG : Dembélé est un exemple en termes de pressing
Pour combler le vide laissé par Xabi Alonso sur son banc, la direction du Real Madrid a décidé de promouvoir Alvaro Arbeloa en tant qu'entraineur de son équipe première. Ayant perdu son premier match à Albacete (3-2 en huitième de finale de la Coupe du Roi), le nouveau coach de la Maison-Blanche est actuellement sur une série de trois victoires de rang. D'ailleurs, les Merengue ont remporté leur dernier match ce samedi. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, l'écurie présidée par Florentino Pérez a battu Villarreal à l'extérieur (2-0).
«Ce sont les premiers à presser»
Présent en conférence de presse d'après-match ce samedi, Alvaro Arbeloa a tenu à rendre hommage à Kylian Mbappé et à Vinicius Jr, tenant à louer leurs efforts défensifs. Alors qu'Ousmane Dembélé est un cauchemar pour les défenses adverses grâce à son pressing, les deux vedettes du Real Madrid semblent avoir pris exemple sur le numéro 10 du PSG. « La relation entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr ? Ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. Deux joueurs très, très déséquilibrants. On essaie de faire en sorte qu’ils touchent le plus de ballons possible. Que Vini reçoive sur les côtés et que Mbappé attaque la profondeur. Je ne découvre rien. Mais je suis très heureux de leur forme et de leur travail. Ils sont très impliqués dans l’équipe : ce sont les premiers à presser, à aider au milieu, à faire les efforts, à montrer de la solidarité… Et je suis très content que la récompense arrive sous forme de buts », s'est enflammé Alvaro Arbeloa.