Alvaro Arbeloa est devenu le nouvel entraineur de l'équipe première du Real Madrid le 13 janvier, ayant pris la place de Xabi Alonso sur le banc merengue. Après la victoire de son équipe face à Villarreal, le technicien de la Maison-Blanche a fait l'éloge de Kylian Mbappé, affirmant qu'il réalisait un travail de pressing remarquable, à l'instar d'un Ousmane Dembélé au PSG.

Arrivé au Real Madrid le 1er juin dernier, Xavi Alonso a très vite vu sa position se fragiliser. D'ailleurs, le coach espagnol a quitté son poste d'entraineur de la Maison-Blanche le 12 janvier, soit près de sept mois et demi seulement après son intronisation.

PSG : Dembélé est un exemple en termes de pressing Pour combler le vide laissé par Xabi Alonso sur son banc, la direction du Real Madrid a décidé de promouvoir Alvaro Arbeloa en tant qu'entraineur de son équipe première. Ayant perdu son premier match à Albacete (3-2 en huitième de finale de la Coupe du Roi), le nouveau coach de la Maison-Blanche est actuellement sur une série de trois victoires de rang. D'ailleurs, les Merengue ont remporté leur dernier match ce samedi. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, l'écurie présidée par Florentino Pérez a battu Villarreal à l'extérieur (2-0).