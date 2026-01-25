Racisme, harcèlement... Un journaliste se paye l'entraîneur de l'OM !

Alexis Brunet

Samedi soir, Roberto De Zerbi s’est distingué par une sortie étrange en conférence de presse. L’entraîneur de l’OM a fortement critiqué les journalistes et pour Bertrand Latour cela ne passe pas. Sur le plateau du CFC, ce dernier s’est payé le coach marseillais, alors que dernièrement une de ses consoeurs a annoncé sa volonté d’arrêter de couvrir le football à cause du harcèlement subi.

Après le match contre le RC Lens, Roberto De Zerbi était visiblement tendu. Alors que son équipe venait de s’imposer 3-1, le technicien de l’OM s’est présenté en conférence de presse et il a chargé les journalistes, coupables de certaines critiques qu’il n’apprécie visiblement pas. « Si j'avais un passeport français, ce serait un peu différent. (...) Vous pouvez écrire ce que vous voulez, mais, à mon avis, le passeport change les choses. (...) Certains d'entre vous pensent venir à la Commanderie comme des patrons. Mon seul patron, c'est Frank McCourt. Et même lui n'est pas mon maître. »

Bertrand Latour répond à De Zerbi Une réaction étonnante, qui n’a pas forcément plu à Bertrand Latour. Présent sur le plateau du CFC, le journaliste a donné son avis sur la déclaration de l’entraîneur de l’OM. « La déclaration de De Zerbi ? L'intérêt est de fédérer contre les médias, les journalistes étant l'un des métiers les plus détestés en France et ailleurs. Je trouve que c'est très dangereux et grave ce que fait Roberto De Zerbi, assez malsain également. C'est une facilité de trouver l'origine des critiques dont vous pouvez faire l'objet par rapport à votre sexe, votre couleur de peau ou nationalité. Ça revient aussi à dire que les journalistes font leurs papiers en fonction de la nationalité des entraîneurs. Ça renvoie des choses très graves. Si ça avait été un entraîneur de couleur noire qui avait dit ça, la polémique serait encore plus importante. Ce n'est pas à son honneur. Dans une semaine où il y a une de nos consoeurs qui a décidé d'arrêter de couvrir du foot justement parce qu'il y a beaucoup de violences, parce qu'on se met en première ligne. Ce n'est pas très habile. Je constate qu'il a une maîtrise du français qui lui permet de lire avec un grand détail, malheureusement on l'a toujours pas entendu parler français. Peut-être qu'il y a des gens qui lui font des lectures le soir. »