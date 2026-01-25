Nouvel entraîneur à l’OM : Le Messie arrive, le miracle annoncé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il y a maintenant un an et demi, l’OM changeait d’entraîneur après en avoir vu trois se succéder sur son banc lors de l’exercice 2023/2024. Un entraîneur très coté qui en a surpris plus d’un en choisissant de rejoindre Marseille, notamment un ancien joueur du club bien connu et ayant remporté la Ligue des champions en 1993.

Même si l’OM a remporté une victoire très importante samedi soir lors de la réception du RC Lens (3-1), c’est un Roberto De Zerbi particulièrement agacé qui s’est présenté à l’issue de la rencontre. Irrité, voire vexé, par les critiques sur le jeu développé par son équipe, le technicien italien s’en est pris aux journalistes et plus largement à la presse française.

« Il n’a pas le recul pour voir ce qu’il s’est passé en France » « Toute la presse française devrait se mettre d’accord. Parfois vous dites que l’on joue mal, et là vous me dites qu’on marque 44 buts. Peut-être que je devrais prendre un passeport français, comme ça vous diriez autre chose », a déclaré Roberto De Zerbi au micro de Ligue 1+. Un discours qu’il a également tenu ensuite en conférence de presse, mais pour Eric Di Meco, l’entraîneur de l’OM fait fausse route : « Les entraîneurs français, pour être considérés comme les entraîneurs étrangers qui arrivent, il faut qu’ils en fassent beaucoup plus. »